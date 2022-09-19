Туреччина заробила $24,4 млрд, походження яких не може пояснити, — FT

Велику суму, за даними журналістів, Анкара могла отримати від підсанкційної Росії, яка на тлі війни в Україні налагоджує економічні зв'язки з Туреччиною.

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Туреччина в умовах серйозної економічної кризи заробила на $24,4 млрд більше, ніж може пояснити. Про це йдеться у матеріалі видання The Financial Times.

У статті журналісти наводять статистику, оприлюднену центральним банком Туреччини. Судячи з даних, у липні дефіцит цього рахунку країни продовжував зростати, внаслідок чого загальний дефіцит у 2022 році досяг позначки $36,7 млрд.

Істотний відтік капіталів є поганою новиною для золотовалютних резервів Туреччини тоді, коли влада намагається підтримати ліру та забезпечити достатню кількість іноземної валюти у своїх банківських установах. The FT зазначає, що Реджеп Ердоган, на щастя, знайшов собі "фінансових помічників" за умов серйозної економічної кризи.

"Таємний приплив капіталу до Туреччини досяг нових максимумів, що дозволило політикам збільшити іноземні резерви, попри кожен раз більший торговий дефіцит і слабкий попит на активи в лірах. Центральний банк в Анкарі заявив, що кошти, які не можуть врахувати в щомісячні дані платіжного балансу, зросли до $5,5 млрд у липні, внаслідок чого їх обсяг за перші сім місяців року досяг $24,4 млрд. Обидва показники є рекордними, згідно з даними за майже чотири десятиліття", — йдеться у матеріалі видання.

Доходи від туризму не можуть пояснити походження рекордної суми у розмірі $24,4 млрд. За підрахунками економістів, доходи в липні коштом відпочивальників становили $4,5 млрд, а з початку року до червня — $16,4 млрд.

Аналітик Ліам Піч із Capital Economics припустив, що рекордний заробіток Туреччини може бути наслідком продажу золота, неправильного обліку торгівлі чи надходженнями від контрабанди. Тімоті Еш із BlueBay Asset Management не відкидає, що ці кошти Анкара могла отримати від співпраці з Росією, яка веде повномасштабну війну проти України. За його словами, Реджеп Ердоган у геополітиці дотримується дивного "нейтралітету" — постачає Києву безпілотники Bayraktar і водночас налагоджує тісні економічні зв'язки з Москвою, щодо якої діють міжнародні санкції.

"Якщо хлопець приїжджає з валізою готівки — банки Туреччини знайдуть способи дозволити їм вести бізнес. Турецькі чиновники ніби дають зрозуміти, що вони вважають себе чистими переможцями від санкцій, так чи інакше, полегшуючи грошові потоки в країну", — прокоментував Тімоті Еш можливе надходження грошей із РФ.

На закінчення автори матеріалу з Financial Times зазначають, що якщо теорія про російське походження коштів у бюджеті Туреччини виявиться правдивою — вона дасть уявлення про те, які суми виводяться з РФ на тлі міжнародних санкцій.

Варто зазначити, що Туреччина погодилася частково платити за постачання російського газу в рублях.

Також повідомлялося, що Реджеп Ердоган поклав на країни ЄС відповідальність за газову кризу в Європі.