Для реабилитации украинских детей с психотравмами организован лагерь в Испании (фото)

В лагере украинские дети бесплатно проходят реабилитацию по групповой и индивидуальной терапии. Для этого были приглашены терапевты из Украины и Израиля, которые специализируются на детских психотравмах.

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Для детей из горячих точек Украины, которые стали свидетелями убийств или потеряли кого-то из близких в Испании открыли реабилитационный лагерь, где будет предоставлено лечение детских психологических травм. О деятельности лагеря Gen.Camp в Испании рассказала "Украинской правде" основательница проекта Оксана Лебедева.

По ее словам, лагерь является бесплатной инициативой общественной организации Gen.Ukrainian. Главной идеей создания проекта — желание помочь украинским детям, которые пострадали в результате военных действий в стране и получили психологическую травму.

"Эти дети стали свидетелями убийств, потеряли обоих или одного из родителей, пережили ужасы оккупации, выжили под ракетными обстрелами и нуждаются в скорейшей психологической помощи", — отмечают в организации.

Чтобы помочь детям справится с последствиями ужасов войны в программе по реабилитации задействованы терапевты из Украины и Израиля, которые специализируются именно на детских психотравмах. Восстановление детей происходит по групповой и индивидуальной терапии, — в последнем случае за каждым ребенком закрепляется специалист.

Программа рассчитана на 30 дней и включает в себя когнитивно-поведенческую терапию, арт-терапию, анималотерапию и терапию аппаратом Tomatis по индивидуальным программам. Специалисты утверждают, что эффективность программы может составлять 100%, поскольку детская психика достаточно гибкая, но нуждается в индивидуальной помощи специалистов.

"Только за первые 10 дней заметна эффективность программ – у детей значительно снизился уровень тревожности, нормализовался сон и индивидуальные проявления травмы. Это говорит о том, что гибкая детская психика способна восстановить почти до 100%", – заявляют в Gen.Camp.

В лагере детям помогают психотерапевты, которые действуют согласно государственных протоколов Минздрава с учетом актуальных травмирующих событий в Украине. Таким образом, под присмотром специалистов украинские дети учаться жить в новой реальности.

Как попасть в Gen.Camp

На данный момент существует прием заявок на октябрь месяц. Для того, чтобы получить помощь в лагере нужно заполнить анкету на сайте Gen.Ukrainian и пройти аудио или видео собеседование с кураторами проекта для уточнения данных.

Организаторы напоминают, что проект предоставляет услуги по реабилитации бесплатно при поддержке Министерств социальной политики, инфраструктуры, внутренних дел и других учреждений.

Ранее Фокус описал ситуацию с украинскими детьми, которые в этом учебном году пошли в школы за рубежом. Согласно данным в школах Германии сейчас проходят обучение около 180 тыс. детей из Украины, в польских школах обучаются 185 тыс. украинских детей, а в Чехии пошли учится 60 тыс. украинских детей из числа беженцев.

Украинские беженцы в ЕС начали испытывать сложности с жильем в связи с ростом цен на коммунальные услуги на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе. В некоторых случаях беженцы вынуждены покидать свое временное жилье и либо искать новое, либо возвращаться в Украину.