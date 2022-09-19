Для реабілітації українських дітей із психотравмами організовано табір в Іспанії (фото)

У таборі українські діти безкоштовно проходять реабілітацію з групової та індивідуальної терапії. Для цього було запрошено терапевтів з України та Ізраїлю, які спеціалізуються на дитячих психотравмах.

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Для дітей із гарячих точок України, які стали свідками вбивств або втратили когось із близьких в Іспанії, відкрили реабілітаційний табір, де буде надано лікування дитячих психологічних травм. Про діяльність табору Gen.Camp в Іспанії розповіла "Українській правді" засновниця проєкту Оксана Лебедєва.

За її словами, табір є безплатною ініціативою громадської організації Gen.Ukrainian. Головною ідеєю створення проєкту є бажання допомогти українським дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій у країні та отримали психологічну травму.

"Ці діти стали свідками вбивств, втратили обох або одного з батьків, пережили жахи окупації, вижили під ракетним обстрілом і потребують якнайшвидшої психологічної допомоги", — зазначають в організації.

Щоб допомогти дітям впоратися з наслідками жахів війни, у програмі з реабілітації задіяні терапевти з України та Ізраїлю, які спеціалізуються саме на дитячих психотравмах. Відновлення дітей відбувається за груповою та індивідуальною терапією, — в останньому випадку за кожною дитиною закріплюється фахівець.

Програма розрахована на 30 днів і включає когнітивно-поведінкову терапію, арт-терапію, анімалотерапію і терапію апаратом Tomatis за індивідуальними програмами. Фахівці стверджують, що ефективність програми може становити 100%, оскільки дитяча психіка досить гнучка, але потребує індивідуальної допомоги фахівців.

"Тільки за перші 10 днів помітна ефективність програм — у дітей значно знизився рівень тривожності, нормалізувався сон та індивідуальні прояви травми. Це говорить про те, що гнучка дитяча психіка здатна відновитися майже до 100%", — заявляють у Gen.Camp.

У таборі дітям допомагають психотерапевти, які діють згідно з державними протоколами МОЗ з урахуванням актуальних травматичних подій в Україні. Таким чином, під наглядом фахівців українські діти навчатимуться жити у новій реальності.

Як потрапити до Gen.Camp

Нині є прийом заявок на жовтень місяць. Для того, щоб отримати допомогу в таборі, потрібно заповнити анкету на сайті Gen.Ukrainian і пройти аудіо або відео співбесіду з кураторами проєкту для уточнення даних.

Організатори нагадують, що проєкт надає послуги з реабілітації безкоштовно за підтримки Міністерства соціальної політики, інфраструктури, внутрішніх справ та інших установ.

Раніше Фокус описав ситуацію з українськими дітьми, які цього навчального року пішли до шкіл за кордоном. За даними у школах Німеччини зараз проходять навчання близько 180 тис. дітей з України, у польських школах навчаються 185 тис. українських дітей, а в Чехії пішли навчатися 60 тис. українських дітей із числа біженців.

Українські біженці в ЄС почали відчувати складнощі з житлом у зв'язку зі зростанням цін на комунальні послуги на тлі наростання у Європі енергетичної кризи. У деяких випадках біженці змушені залишати своє тимчасове житло, або ж шукати нове, чи повертатися в Україну.