Требует $2 млн: в Грузии грабитель банка захватил 12 заложников и заминировал двери (видео)

Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кутаиси. Грабитель дал три часа на поиски требуемой суммы денег.

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Сегодня утром вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии на проспекте Шота Руставели в городе Кутаиси. Двенадцать человек оказались у него в заложниках. Об этом сообщает МВД страны.

"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия.

В видео, которое распространилось в соцсетях, мужчина в камуфляже и маске говорит, что в помещении находятся бомбы. На кадрах действительно видно, что к дверям здания с внутренней стороны что-то прикреплено.

Грабитель потребовал в течение трех часов выдать ему $2 млн.

"Котята, 2 миллиона долларов принесите", – цитируют его слова СМИ. Как сообщается, мужчина обратился к полиции через телефон одной из сотрудниц банка.

Ранее СМИ также сообщали, что злоумышленник отпустил двух пожилых женщин, их якобы вывели из здания. Однако официального подтверждения освобождения заложников от МВД Грузии пока не поступало.

В то же время, телекомпания "Рустави 2" сообщила, что спецназ уже готов к штурму здания.

По факту нападения на отделение банка начато расследование по статье о террористическом акте.

Грузинское бюро "Радио Свобода" уточняет, что это не первый случай, когда на отделение "Банка Грузии" совершено нападение. До сих пор не задержан злоумышленник, который в октябре 2020 года ворвался в отделение в Зугдиди и забрал полмиллиона долларов. Тогда в заручниках оказалось 43 человека.

Напомним, 14 сентября вооруженная женщина в Ливане взяла в заложники банк с требованием вернуть сбережения. Девушка в прямом эфире транслировала происходящее и заявила, что пришла забрать $20 тысяч сестры, которая умирает в больнице.