Вимагає $2 млн: у Грузії грабіжник банку захопив 12 заручників та замінував двері (відео)

Озброєний чоловік увірвався до філії Банку Грузії у місті Кутаїсі. Грабіжник дав три години на пошуки необхідної суми грошей.

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Сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до філії Банку Грузії на проспекті Шота Руставелі у місті Кутаїсі. Дванадцять осіб опинилися в його заручниках. Про це повідомляє МВС країни.

"Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції у режимі негайного реагування оточили територію навколо місця події", — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі мобілізовані на місці співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи.

У відео, яке поширилося у соцмережах, чоловік у камуфляжі та масці каже, що у приміщенні знаходяться бомби. На кадрах справді видно, що до дверей будівлі із внутрішнього боку щось прикріплено.

Грабіжник вимагає протягом трьох годин видати йому $2 млн.

"Кошенята, 2 мільйони доларів принесіть", — цитують його слова ЗМІ. Як повідомляється, чоловік звернувся до поліції через телефон однієї зі співробітниць банку.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що зловмисник відпустив двох жінок похилого віку, їх нібито вивели з будівлі. Однак офіційного підтвердження звільнення заручників від МВС Грузії поки не надходило.

Водночас телекомпанія "Руставі 2" повідомила, що спецназ уже готовий до штурму будівлі.

За фактом нападу на відділення банку розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Грузинське бюро "Радіо Свобода" уточнює, що це не перший випадок, коли на відділення "Банку Грузії" вчинено напад. Досі не затримано зловмисника, який у жовтні 2020 року увірвався до відділення у Зугдіді та забрав півмільйона доларів. Тоді в заручниках опинилося 43 особи.

Нагадаємо, 14 вересня озброєна жінка у Лівані взяла у заручники банк із вимогою повернути заощадження. Дівчина в прямому ефірі транслювала те, що відбувається, і заявила, що прийшла забрати $20 тисяч сестри, яка помирає в лікарні.