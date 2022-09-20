Латвия предложила ввести новые санкции против РФ в ответ на псевдореферендумы в Украине

Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество противостоять российскому шантажу и предоставить Украине больше оружия.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя организацию россиянами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявил, что ответом на это должны стать новые санкции и дополнительные поставки Киеву оружия. Об этом глава латвийской дипломатии написал в своем Twitter.

По его словам, Россия постепенно продвигается в намерениях провести в неподконтрольных Киеву областях Украины "референдумы" о присоединении их к РФ. В связи с этим, международное сообщество должно отвергнуть предпринимаемые Москвой шаги и противостоять российскому шантажу.

"Должны последовать новые санкции, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать нет российскому шантажу", — написал Ринкевичс.

Напомним, сегодня практически во всех областях Украины, находящихся под временной оккупацией российской армии, активизировались организаторы псевдореферендумов о вхождении территорий украинских областей в состав России. В Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях местные "власти" готовят почву для их проведения и называют даты.

Так глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "власти" региона приняли самостоятельное решение о проведении "референдума". Он выразил надежду, что в Москве признают его итоги.

Оккупационные администрации Луганской и Донецкой областей уже назначили дату проведения фальшивого референдума о вхождении регионов в состав РФ. По словам замглавы "народного совета ЛНР" Дмитрия Хорошилова, "референдум" должен состояться в период с 23 по 27 сентября.