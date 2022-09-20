Латвія запропонувала ввести нові санкції проти РФ у відповідь на псевдореферендуми в Україні

Глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс закликав міжнародну спільноту протистояти російському шантажу та надати Україні більше зброї.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи організацію росіянами псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, заявив, що відповіддю на це мають стати нові санкції та додаткові постачання Києву зброї. Про це голова латвійської дипломатії написав у своєму Twitter.

За його словами, Росія поступово просувається в намірах провести на непідконтрольних Києву областях України "референдуми" про приєднання їх до РФ. У зв'язку з цим міжнародне співтовариство має відкинути кроки, які роблять Москва, і протистояти російському шантажу.

"Маємо наслідувати нові санкції, а Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території, ми повинні сказати ні російському шантажу", — написав Рінкевичс.

Нагадаємо, сьогодні практично в усіх областях України, які перебувають під тимчасовою окупацією російської армії, активізувалися організатори псевдореферендумів про входження територій українських областей до складу Росії. У Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях місцева "влада" готує ґрунт для їх проведення та називає дати.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що "влада" регіону ухвалила самостійне рішення про проведення "референдуму". Він висловив сподівання, що в Москві визнають його підсумки.

Окупаційні адміністрації Луганської та Донецької областей вже призначили дату проведення фальшивого референдуму щодо входження регіонів до складу РФ. За словами заступника голови "народної ради ЛНР" Дмитра Хорошилова, "референдум" має відбутися в період із 23 по 27 вересня.