Путин заявил, что западные санкции подстегнули РФ развивать "интеллектуальный продукт"

Путин не отрицает, что крупные российские компании привыкли покупать, а не производить, однако теперь им в условиях санкций приходится "придумывать".

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде заявил, что Запад якобы оказал услугу РФ, введя экономические санкции, поскольку они вынудили заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта. Об этом пишет российское информационное агентство "РИА-Новости".

При этом Путин не отрицал, что гражданам РФ присущи лень и тщеславие, и поэтому внешний толчок в виде западных санкций положительно отражается на развитии страны.

"Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали: вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта", — сказал президент РФ.

Путин не уточнил, о каких именно "интеллектуальных продуктах" идет речь, однако подчеркнул, что российские крупные компании привыкли покупать, а не производить, однако в нынешних условиях россиянам приходиться "придумывать".

"Особенно актуально сегодня – вообще, честно говоря, всегда актуально: наши компании крупные все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать", — отметил российский лидер, добавив, что для того, чтобы "придумывать", у РФ есть своя интеллектуальная база.

Ранее сообщалось, что по мнению обозревателей CNN, президент Владимир Путин пытается развернуть российскую экономику "с Запада на Восток". Однако для разработок нефтяных и газовых месторождений Россия нуждается именно в западных технологиях.

По мнению экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, существует три фактора, которые могут привести к распаду Российской Федерации — плачевное состояние экономики , малонаселенность России, а также крах внутреннего доверия к власти Кремля