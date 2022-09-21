Путін заявив, що західні санкції спонукали РФ розвивати "інтелектуальний продукт"

Путін не заперечує, що великі російські компанії звикли купувати, а не виробляти, проте тепер їм за умов санкцій доводиться "вигадувати".

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Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з керівниками передових інженерних шкіл у Великому Новгороді заявив, що Захід нібито зробив послугу РФ, запровадивши економічні санкції, оскільки вони змусили розвинути свій власний інтелектуальний продукт. Про це пише російське інформаційне агентство "РИА Новости".

Однак Путін не заперечував, що громадянам РФ притаманні лінь і марнославство, і тому зовнішній поштовх у вигляді західних санкцій позитивно впливає на розвиток країни.

"Наші недоброзичливці навіть не розуміють, що вони зробили: змусили нас, лінивих на лаврах мінеральних ресурсів, зайнятися розвитком свого власного інтелектуального продукту", — сказав президент РФ.

Путін не уточнив, про які саме "інтелектуальні продукти" йдеться, проте підкреслив, що російські великі компанії звикли купувати, а не виробляти, проте за нинішніх умов росіянам доводиться "вигадувати".

"Особливо актуально сьогодні — взагалі, чесно кажучи, завжди актуально: наші компанії великі всі звикли купувати, а зараз, коли не продають, доводиться самим вигадувати", — зазначив російський лідер, додавши, що для того, щоб "вигадувати", у РФ існує своя інтелектуальна база.

Раніше повідомлялося, що, на думку оглядачів CNN, президент Володимир Путін намагається розгорнути російську економіку "із Заходу на Схід". Однак для розробок нафтових та газових родовищ Росія потребує саме західних технологій.

На думку екскомандувача армією США в Європі Бена Ходжеса, існує три фактори, які можуть призвести до розпаду Російської Федерації — плачевний стан економіки, малонаселеність Росії, а також крах внутрішньої довіри до влади Кремля.