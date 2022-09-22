"Идет ва-банк": Путин проигрывает войну с Украиной и энергетическое противостояние с ЕС, - TWSJ

Издание пишет, что РФ теряет свое "богатство", которое удалось получить, когда цены на газ и нефть резко выросли. Европа смогла заполнить пробелы в поставках энергоносителей.

Related video

Экономическая кампания президента РФ Владимира Путина по борьбе с Европой, чтобы та отказалась от поддержки Украины, дает сбои. Так, стоимость газа падает, а финансовое положение российского правительства становится только хуже. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что и Европа, и РФ понимают, что для Москвы экономическая война имеет решающее значение. Однако Кремль терпит неудачу как на поле боя в Украине, так и в борьбе с европейской экономикой.

В материале сказано, что эксперты уже предполагают, что, хотя действия России вызовут серьезные трудности во многих местах, Путин, скорее всего, потерпит неудачу. Так, Европа сможет пережить зиму, не исчерпав все запасы газа. С потеплением влияние главы Кремля на поставки энергоресурсов резко снизится.

Историк энергетики, вице-председатель S&P Global Дэниел Ергин уверен, что разыграл свою самую большую энергетическую карту в конце августа, когда остановил транспортировку природного газа в Европу по трубопроводу "Северный поток".

"Это его время. Это его точка максимального рычага, и он идет ва-банк", — сказал эксперт.

Также в материале говорится, что экономическое "богатство" РФ, которая она смогла получить, когда цены на экспортную нефть и природный газ резко выросли, иссякает. Так, экспорт газа резко снизился вместе со стоимостью нефти.

Журналисты сообщают, что правительствам европейских стран удалось обеспечить дополнительные поставки природного газа, чтобы заменить часть потерянного российских энергоносителей.

Издание пишет, что зима – это период максимальной уязвимости европейских правительств. Если сезон будет более суровым, чем обычно, что приведет к увеличению потребления энергии, взгляд на ситуацию станет не столь оптимистичным для Европы.

Также сообщается, что РФ потеряла репутацию надежного поставщика. Даже СССР не использовал газ в качестве политического оружия. При этом альтернативы российским поставкам помогают восполнить пробел, вызванный закрытием "Северного потока". Подземные хранилища газа достигли 85% мощности, превысив к концу октября целевой показатель ЕС в 80%.

Ранее Фокус сообщал, что акции российских компаний внезапно рухнули из-за "ЛДНР". Индекс Московской биржи рухнул впервые с 9 сентября. В лидерах по падению оказались Yandex и Polymetal (более 7%).

Кроме того, мы писали, что эксперты рассказали, какие санкции против России станут убийственными для Кремля. В Кремле ожидали, что в 2022 году экономический сектор страны покажет рост на 5-6%, но вместо роста случилось падение на 4%.