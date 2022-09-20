Полетели ко дну: акции российских компаний внезапно рухнули из-за "ЛДНР"

Индекс Московской биржи рухнул впервые с 9 сентября. В лидерах по падению оказались Yandex и Polymetal (более 7%).

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Акции российских компаний на фоне новостей о фейковых референдумах на подконтрольных РФ территориях Украины и возможной принудительной мобилизации рухнули. Так, по состоянию на 14:30 по Киеву индекс Мосбиржи снизился на 134,53 пункта (5,535%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2296,01 пункта. Об этом сообщает Investing.

По состоянию на 14:30 индекс РТС упал на 65,75 пункта (5,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1206,91 пункта.

Торги продолжаются, их активность выше средней. Объем торгов по акциям на ФБ ММВБ на 13:30 оценивался в 44885,73 млн рублей, что примерно на 90% выше среднего уровня за последний месяц.

Кто в лидерах падения и роста:

Лидеры падения:

Polymetal (MCX:POLY) — цена 375,9 руб. (-7,25%), оборот 605,78 млн. руб;

Yandex (MCX:YNDX) — цена 2072,6 руб. (-7,06%), оборот 2738,99 млн. руб;

Новатэкао (MCX:NVTK) — цена 1090 руб. (-6,98%), оборот 2817,32 млн. руб;

МОЭСК (MCX:MSRS) — цена 0,974 руб. (-6,79%), оборот 8,69 млн. руб;

АшинскийМЗ — цена 25,32 руб. (-6,71%), оборот 17,84 млн. руб;

ГАЗПРОМао (MCX:GAZP) — цена 230,62 руб. (-5,56%), оборот 12461,52 млн. руб;

Сбербанк (MCX:SBER) — цена 132,16 руб. (-4,26%), оборот 7325,13 млн. руб;

ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) — цена 4194,5 руб. (-6,71%), оборот 3510,01 млн. руб;

Роснефть (MCX:ROSN) — цена 342,05 руб. (-4,52%), оборот 2025,02 млн. руб;

ГМКНорНик (MCX:GMKN) — цена 15672 руб. (-2,15%), оборот 1230,24 млн. руб.

Лидеры роста:

Верхнесалд (MCX:VSMO) — цена 57140 руб. (+0,42%), оборот 15,07 млн. руб.

Напомним, накануне, 19 сентября так называемый "общественный совет ЛНР" заявил о необходимости провести "референдум" о вхождении Луганской области в состав Российской Федерации на оккупированных территориях.

Аналогичное требование выдвинул и "общественный совет ДНР". Еще там настаивают на аннексии части Донецкой области путем проведения фейкового волеизъявления. Позже росСМИ сообщили, что на захваченной Донетчине коллаборанты предлагают провести онлайн-голосование.

Кроме того, во временно оккупированном украинском Мелитополе поддерживаемое Москвой общественное движение "Мы вместе с Россией"попросило так называемого главу Запорожской области Евгения Балицкого организовать псевдореферендум о вхождении региона в состав РФ.