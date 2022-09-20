Полетіли на дно: акції російських компаній раптово впали через "ЛДНР"

Індекс Московської біржі впав уперше з 9 вересня. У лідерах із падіння виявилися Yandex і Polymetal (понад 7%).

Related video

Акції російських компаній на тлі новин про фейкові референдуми на підконтрольних РФ територіях України та можливу примусову мобілізацію впали. Станом на 14:30 за київським часом індекс Мосбіржі знизився на 134,53 пункту (5,535%) порівняно із закриттям попереднього торгового дня та становить 2296,01 пункту. Про це повідомляє Investing.

Станом на 14:30 індекс РТС впав на 65,75 пункту (5,166%) порівняно із закриттям попереднього торгового дня та складає 1206,91 пункту.

Торги продовжуються, їхня активність вища за середню. Обсяг торгів із акцій на ФБ ММВБ на 13:30 оцінювався в 44885,73 млн рублів, що приблизно на 90% вище за середній рівень за останній місяць.

Хто в лідерах падіння та зростання:

Лідери падіння:

Polymetal (MCX: POLY) — ціна 375,9 руб. (-7,25%), оборот 605,78 млн руб;

Yandex (MCX: YNDX) — ціна 2072,6 руб. (-7,06%), оборот 2738,99 млн руб;

Новатекао (MCX: NVTK) — ціна 1090 руб. (-6,98%), оборот 2817,32 млн руб;

МОЕСК (MCX: MSRS) — ціна 0,974 руб. (-6,79%), оборот 8,69 млн руб;

Ашинський МОЗ — ціна 25,32 руб. (-6,71%), оборот 17,84 млн руб;

ГАЗПРОМао (MCX: GAZP) — ціна 230,62 руб. (-5,56%), оборот 12461,52 млн руб;

Сбербанк (MCX: SBER) — ціна 132,16 руб. (-4,26%), оборот 7325,13 млн руб;

ЛУКОЙЛ (MCX: LKOH) — ціна 4194,5 руб. (-6,71%), оборот 3510,01 млн руб;

Роснафта (MCX: ROSN) — ціна 342,05 руб. (-4,52%), оборот 2025,02 млн руб;

ГМКНорНік (MCX: GMKN) — ціна 15672 руб. (-2,15%), оборот 1230,24 млн руб.

Лідери зростання:

Верхньосалд (MCX: VSMO) — ціна 57140 руб. (+0,42%), оборот 15,07 млн руб.

Нагадаємо, напередодні 19 вересня так звана "громадська рада ЛНР" заявила про необхідність провести "референдум" про входження Луганської області до складу Російської Федерації на окупованих територіях.

Аналогічну вимогу висунула й "громадська рада ДНР". Ще там наполягають на анексії частини Донецької області шляхом проведення фейкового волевиявлення. Пізніше росЗМІ повідомили, що на захопленій Донеччині колаборанти пропонують провести онлайн-голосування.

Крім того, у тимчасово окупованому українському Мелітополі підтримуваний Москвою громадський рух "Ми разом із Росією" попросив так званого голову Запорізької області Євгена Балицького організувати псевдореферендум про входження регіону до складу РФ.