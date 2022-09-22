"Йде ва-банк": Путін програє війну з Україною та енергетичне протистояння з ЄС, — TWSJ

Видання пише, що РФ втрачає своє "багатство", яке вдалося отримати, коли ціни на газ та нафту різко зросли. Європа змогла заповнити прогалини у постачанні енергоносіїв.

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Економічна кампанія президента РФ Володимира Путіна щодо боротьби з Європою, щоб та відмовилася від підтримки України, дає збої. Так, вартість газу падає, а фінансове становище російського уряду стає лише гіршим. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, як і Європа, і РФ розуміють, що з Москви економічна війна має вирішальне значення. Проте Кремль зазнає невдачі як на полі бою в Україні, так і боротьби з європейською економікою.

У матеріалі сказано, що експерти уже припускають, що хоча дії Росії викличуть серйозні труднощі в багатьох місцях, Путін, швидше за все, зазнає невдачі. Так, Європа зможе пережити зиму, не вичерпавши усі запаси газу. З потеплінням вплив глави Кремля на постачання енергоресурсів різко зменшиться.

Історик енергетики, віцеголова S&P Global Деніел Єргін упевнений, що розіграв свою найбільшу енергетичну карту наприкінці серпня, коли зупинив транспортування природного газу до Європи трубопроводом "Північний потік".

"Це його час. Це його точка максимального важеля, і він іде ва-банк", — сказав експерт.

Також у матеріалі йдеться, що економічне "багатство" РФ, яке вона змогла отримати, коли ціни на експортну нафту і природний газ різко зросли, вичерпується. Так, експорт газу різко знизився разом із вартістю нафти.

Журналісти повідомляють, що урядам європейських країн вдалося забезпечити додаткове постачання природного газу, щоб замінити частину втраченого російських енергоносіїв.

Видання пише, що зима – це період максимальної вразливості європейських урядів. Якщо сезон буде суворішим, ніж зазвичай, що призведе до збільшення споживання енергії, погляд на ситуацію стане не таким оптимістичним для Європи.

Також повідомляється, що РФ втратила репутацію надійного постачальника. Навіть СРСР не використовував газ як політичну зброю. При цьому альтернативи російським постачанням допомагають заповнити прогалину, спричинену закриттям "Північного потоку". Підземні сховища газу досягли 85% потужності, перевищивши до кінця жовтня цільовий показник ЄС на 80%.

Раніше Фокус повідомляв, що акції російських компаній раптово впали через "ЛДНР". Індекс Московської біржі впав вперше з 9 вересня. У лідерах з падіння виявилися Yandex та Polymetal (понад 7%).

Крім того, ми писали, що експерти розповіли, які з акцій проти Росії стануть вбивчими для Кремля. У Кремлі очікували, що 2022 року економічний сектор країни покаже зростання на 5-6%, але замість зростання сталося падіння на 4%.