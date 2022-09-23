Большие возможности: президент Ирана заговорил о присоединении к российско-китайскому блоку

Эбрахим Раиси заявил, что в отличие от своего предшественника Хасана Рухани, он не ориентирован на сотрудничество с Западом.

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На параллельной пресс-конференции в Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Эбрахим Раиси поприветствовал вступление его страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По его словам, это отличная экономическая возможность не только для страны, но и для всего Среднего Востока. Об этом пишет издание Newsweek.

"Мы видим, что членами ШОС являются, конечно же, азиатские страны, и эта организация может связать различные финансово-экономические и торговые фонды в Азии — связать их теснее друг с другом", — сказал Раиси.

Сообщается, что после участия Раиси в саммите лидеров ШОС на прошлой неделе в узбекской столице Самарканде статус Ирана был официально повышен с государства-наблюдателя до полноправного члена. Таким образом Исламская Республика присоединилась к Китаю, Индии, Казахстану, Кыргызстану, Пакистану, России, Узбекистану и Таджикистану.

"Мы считаем, что это очень хорошая возможность для развития экономических и торговых связей, а также других секторов", — сказал Раиси.

По его словам, Иран может предложить ШОС уникальную географию, а также связь с первым членом ШОС на Ближнем Востоке.

Отмечается, что, поскольку Иран стал девятым членом ШОС, ряд государств подписали меморандумы о взаимопонимании, чтобы присоединиться в качестве партнеров по диалогу. В их число вошли шесть арабских стран — Бахрейн, Египет, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а также Мальдивы и Мьянма.

В материале сказано, что для Ирана эти связи могут компенсировать экономический ущерб, нанесенный США в 2018 году. Тогда произошел выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)

Раиси сказал, что на сотрудничество с Китаем и Россией он обращал особое внимание, потому что его предшественник Хасан Рухани, курировавший подписание СВПД, отдавал приоритет Западу.

Ранее Фокус сообщал, что в Иране продолжаются протесты против правительства. В стране пятый день протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики. Тем временем иранские власти ограничивают в стране доступ к интернету.

Еще напомним, что Иран показал новую баллистическую ракету с дальностью стрельбы до 1400 км. Заявляется, что ракету можно запускать как со стационарных, так и с мобильных установок. Новинка дебютировала на военном параде.