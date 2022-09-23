Великі можливості: президент Ірану заговорив про приєднання до російсько-китайського блоку

Ебрахім Раїсі заявив, що на відміну від свого попередника Хасана Рухані, він не орієнтований на співпрацю із Заходом.

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На паралельній пресконференції у Генеральній Асамблеї ООН президент Ірану Ебрахім Раїсі привітав вступ його країни до Шанхайської організації співробітництва (ШОС). За його словами, це чудова економічна можливість не лише для країни, а й для всього Середнього Сходу. Про це пише видання Newsweek.

"Ми бачимо, що членами ШОС є, звичайно ж, азійські країни, і ця організація може пов'язати різні фінансово-економічні та торгові фонди в Азії — пов'язати їх вже один з одним", — сказав Раїсі.

Повідомляється, що після участі Раїсі у саміті лідерів ШОС минулого тижня в узбецькій столиці Самарканді статус Ірану було офіційно підвищено з держави-спостерігача до повноправного члена. Таким чином Ісламська Республіка приєдналася до Китаю, Індії, Казахстану, Киргизстану, Пакистану, Росії, Узбекистану та Таджикистану.

"Ми вважаємо, що це дуже хороша можливість для розвитку економічних та торговельних зв'язків, а також інших секторів", — сказав Раїсі.

За його словами, Іран може запропонувати ШОС унікальну географію, а також зв'язок із першим членом ШОС на Близькому Сході.

Зазначається, що оскільки Іран став дев'ятим членом ШОС, низка держав підписали меморандуми про взаєморозуміння, щоб приєднатися як партнери з діалогу. До них увійшли шість арабських країн — Бахрейн, Єгипет, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, а також Мальдіви та М'янма.

У матеріалі сказано, що для Ірану ці зв'язки можуть компенсувати економічні збитки, завдані США у 2018 році. Тоді відбувся вихід зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД)

Раїсі сказав, що на співпрацю з Китаєм і Росією він звертав особливу увагу, тому що його попередник Хасан Рухані, який займався підписанням СВПД, віддавав пріоритет Заходу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірані продовжуються протести проти уряду. У країні п'ятий день протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки. Тим часом іранська влада обмежує в країні доступ до інтернету.

Ще нагадаємо, що Іран показав нову балістичну ракету з дальністю стрілянини до 1400 км. Заявляється, що ракету можна запускати як зі стаціонарних, і з мобільних установок. Новинка дебютувала на військовому параді.