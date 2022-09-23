Чехия и Эстония не пускают к себе россиян, убегающих от мобилизации

Главы МИД двух государств считают, что решение Путина раздавать повестки населению не является основанием для предоставления гражданам РФ убежища.

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Россияне, убегающие из своей страны, чтобы избежать мобилизации, не соответствуют условиям для получения гуманитарной визы в Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавски, передает местное издание České Noviny.

"Я понимаю, что россияне убегают от того, к чему могут привести отчаянные решения Путина. Но те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательства, наложенные собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы", — подчеркнул Липавски.

В настоящее время решение о допуске на свою территорию граждан РФ страны-члены ЕС могут принимать самостоятельно. По словам главы внешнеполитического ведомства Чехии, представители стран европейского блока в настоящее время обсуждают, как реагировать на новую ситуацию, и хотят выработать единую позицию по этому вопросу.

Позиция стран Балтии

Аналогичной точки зрения придерживаются и в Эстонии. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу рассказал агентству Reuters, что отказ от выполнения своего гражданского долга в России не является достаточным основанием для предоставления убежища в других государствах.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также подчеркнула, что страна не будет скрывать у себя граждан России, желающих сбежать от мобилизации.

"Каждый гражданин ответственен за деяния его страны, и граждане России не исключение. Поэтому мы не даем убежища российским мужчинам, бегущим из своей страны. Они должны выступить против войны", – отметила глава эстонского правительства.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, заявил, что отказ принимать граждан РФ связан с вопросами безопасности. По его словам, многие из тех россиян, кто сейчас бежит от мобилизации, до этого не имели ничего против убийства мирных украинцев.

Руководитель Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что каждое такое заявлении о предоставлении убежища от граждан РФ должно рассматриваться в индивидуальном порядке.

"Обращение российских граждан по визам и впредь будут рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств по каждому конкретному случаю во избежание угроз национальной безопасности, но с сохранением открытых дверей для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции", – в частности, прокомментировал литовский политик.

Напомним, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что страна готова принять россиян, отказавшихся участвовать в мобилизации, при определенных обстоятельствах. По ее словам, для Германии это нормальная практика, поскольку, как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии получают в Германии международную защиту.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. На военную службу будут призваны военнообязанные запаса и те, кто служил в рядах вооруженных сил.