Чехія та Естонія не пускають до себе росіян, які тікають від мобілізації

Глави МЗС двох держав вважають, що рішення Путіна роздавати повістки населенню не є підставою для надання громадянам РФ притулку.

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Росіяни, які тікають зі своєї країни, щоб уникнути мобілізації, не відповідають умовам отримання гуманітарної візи в Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє місцеве видання České Noviny.

"Я розумію, що росіяни тікають від того, до чого можуть привести відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни, тому що не хочуть виконувати зобов'язання, накладені власною державою, не відповідають умовам для видачі гуманітарної візи", — наголосив Ліпавський.

Зараз рішення про допуск на територію громадян РФ країни-члени ЄС можуть приймати самостійно. За словами глави зовнішньополітичного відомства Чехії, представники країн європейського блоку нині обговорюють, як реагувати на нову ситуацію, і хочуть виробити єдину позицію щодо цього питання.

Позиція країн Балтії

Аналогічного погляду дотримуються й в Естонії. Міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу розповів агентству Reuters, що відмова від виконання свого громадянського обов'язку в Росії не є достатньою підставою для надання притулку в інших державах.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас також наголосила, що країна не приховуватиме в себе громадян Росії, які бажають втекти від мобілізації.

"Кожен громадянин відповідальний за дії його країни, і громадяни Росії не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни", — зазначила глава естонського уряду.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, зі свого боку, заявив, що відмова приймати громадян РФ пов'язана з питаннями безпеки. За його словами, багато хто з тих росіян, які зараз тікають від мобілізації, до цього не мали нічого проти вбивства мирних українців.

Керівник Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що кожна така заява про надання притулку від громадян РФ має розглядатися в індивідуальному порядку.

"Звернення російських громадян за візами й надалі розглядатимуться в звичайному порядку з урахуванням усіх обставин щодо кожної конкретної нагоди, щоб уникнути загроз національній безпеці, але зі збереженням відкритих дверей для переслідуваних представників громадянського суспільства та опозиції", — зокрема, прокоментував литовський політик.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що країна готова прийняти росіян, які відмовилися брати участь у мобілізації, за певних обставин. За її словами, для Німеччини це нормальна практика, оскільки, як правило, дезертири, яким загрожують жорстокі репресії, отримують у Німеччині міжнародний захист.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію. На військову службу призвуть військовозобов'язані запаси та тих, хто служив у лавах збройних сил.