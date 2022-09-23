Богатейший олигарх РФ, поставляющий сталь для ядерного оружия, не попал под санкции, — СМИ

Предприятия Владимира Лисина сотрудничают с оборонными компаниями России, которые специализируются на разработке и испытании ядерных боеприпасов.

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Богатейший российский олигарх Владимир Лисин, которого относят к окружению президента Владимира Путина, до сих пор не находится в санкционных списках Украины, США и Евросоюза. Об этом говорится в расследовании журналистского проекта "Схемы".

Владимир Лисин является самым богатым человеком России 2022 года по версии издания Forbes. Состояние олигарха оценивается в $18,4 млрд, а его главным активом является Новолипецкий металлургический комбинат (НЛПК), который специализируется на поставках стали, необходимой для разработки ядерного оружия.

Журналисты утверждают, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ Владимир Лисин не попал в санкционные списки США, Евросоюза и Украины, а персональные ограничения против бизнесмена ввела только Австралия.

Начиная с 2014 года, как говорится в расследовании "Схем", сталь с предприятий группы НЛПК поставляется на российские оборонные предприятия, которые занимаются производством ядерного оружия. Журналисты проанализировали данные публичных закупок РФ и установили, что "наиболее плодотворно" компании Владимира Лисина начали сотрудничать с военными компаниями страны-агрессора после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

"НЛМК поставлял сталь Научно-производственному объединению "Электромашина". Оно производит, среди прочего, боевой модуль "Охотник". Электротехническую сталь от НЛМК в 2017 году получил и Марийский машиностроительный завод. Он работает над разработкой зенитных систем. Сталь корпорации Лисина систематически поставлялась на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия — речь идет о "Российском федеральном ядерном центре" — научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина", — продолжили журналисты в своем расследовании и добавили, что указанный ядерный центр разрабатывает и испытывает ядерные/термоядерные боеприпасы.

Кроме этого, группа НЛПК после аннексии Крыма сотрудничала с федеральным госпредприятием "Производственное объединение Север", которое специализируется на создании компонентов для ядерного оружия.

Металлургийная империя Владимира Лисина, по данным "Схем", имеет дочерние компании на территории ЕС и США. В Дании, Италии и Бельгии, к примеру, расположены заводы, в ходящие в состав группы НЛМК.

[ + – ] Топ-1 олигарх РФ Владимир Лисин, поставляющий сталь для ядерного оружия, не попал под санкции США, ЕС и Украины

Стоит отметить, что проект "Схемы" опубликовал расследование о российском олигархе Владимире Лисине после того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и пригрозил использовать ядерное оружие в случае угрозы суверенитету России.

Также сообщалось, 4 из 10 российских банков, которые обслуживают военно-промышленный комплекс РФ, не были отключены от международной системы SWIFT в рамках международных санкций.