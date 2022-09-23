Один із найбагатших олігархів РФ, який постачає сталь для ядерної зброї, не потрапив під санкції, — ЗМІ

Підприємства Володимира Лисина співпрацюють із оборонними компаніями Росії, які спеціалізуються на розробці та випробуванні ядерних боєприпасів.

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Один із найбагатших олігархів Володимир Лисин, якого відносять до оточення президента Володимира Путіна, досі не перебуває в списках санкцій України, США та Євросоюзу. Про це йдеться в розслідуванні журналістського проєкту "Схеми".

Володимир Лисин є найбагатшою людиною Росії 2022 за версією видання Forbes. Статки олігарха оцінюють у $18,4 млрд, а його головним активом є Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК), який спеціалізується на постачаннях сталі, необхідної для розробки ядерної зброї.

Журналісти стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ Володимир Лисин не потрапив до списків санкцій США, Євросоюзу й України, а персональні обмеження проти бізнесмена ввела лише Австралія.

Починаючи з 2014 року, як кажуть у розслідуванні "Схем", сталь із підприємств групи НЛМК постачається на російські оборонні підприємства, які займаються виробництвом ядерної зброї. Журналісти проаналізували дані публічних закупівель РФ і встановили, що "найплідніше" компанії Володимира Лисина почали співпрацювати з військовими компаніями країни-агресора після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

"НЛМК постачав сталь Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина". Воно виробляє, серед іншого, бойовий модуль "Мисливець". Електротехнічну сталь від НЛМК у 2017 році отримав і Марійський машинобудівний завод. Він працює над розробкою зенітних систем. Сталь корпорації Лисина систематично постачали державним підприємствам РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї — йдеться про "Російський федеральний ядерний центр" — науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна", — продовжили журналісти у своєму розслідуванні й додали, що вказаний ядерний центр розробляє та випробовує ядерні/термоядерні боєприпаси.

Окрім цього, група НЛМК після анексії Криму співпрацювала з федеральним держпідприємством "Виробниче об'єднання Північ", яке спеціалізується на створенні компонентів для ядерної зброї.

Металургійна імперія Володимира Лисина, за даними "Схем", має дочірні компанії на території ЄС і США. У Данії, Італії та Бельгії, наприклад, розташовані заводи, що входять до складу групи НЛМК.

[ + – ] Топ-1 олігарх РФ Володимир Лисин, який постачає сталь для ядерної зброї, не потрапив під санкції США, ЄС і України

Варто зазначити, що проєкт "Схеми" опублікував розслідування про російського олігарха Володимира Лисина після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію та пригрозив використати ядерну зброю в разі загрози суверенітету Росії.

Також повідомлялося, що 4 з 10 російських банків, які обслуговують військово-промисловий комплекс РФ, не були відключені від міжнародної системи SWIFT у межах міжнародних санкцій.