Кадровые чистки: в России уволили замминистра обороны генерала Булгакова

Вместо него назначили на должность генерал-полковника РФ Михаила Мизинцева, который руководил штурмом Мариуполя. По словам, советника главы МВД Антона Геращенко, Мизинцева знают как "любимчика" Путина.

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В Министерстве обороны России устроили первую перестановку военных чиновников с конца февраля этого года. Сегодня, 24 сентября, стало известно об увольнении заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram.

В оборонном ведомстве сообщили, что Булгакова лишили должности в связи с переходом на другое место работы, однако на какое именно не уточнили.

Известно, что Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, то есть замминистра отвечал за тыловое обеспечение российской армии. Теперь вместо него назначили генерал-полковника РФ Михаила Мизинцева.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Что известно о новом заместителе министра обороны

Новый заместитель Сергея Шойгу 60-летний Мизинцев ранее возглавлял военную операцию в Сирии. В Украине он "прославился" тем, что руководил штурмом и уничтожением Мариуполя, за что, по данным некоторых СМИ, стал приближенным к президенту Владимиру Путину.

Как сообщал в своем Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, именно "любимчик Путина" Мизинцев отдавал приказы наносить удары по роддомам, больницам и другим объектам где укрывались мирные жители Мариуполя.

В Сети опубликовано видео, с записью совещания военных, где Мизинцев не стесняется в выражениях и называет своих подчиненных "ублюдками", "мразями" и "вонючими рожами".

"Вот ты посмотри на это чудище, даже ни одного знака различия. У него не военная рубашка, у него кофта-сволоченка, подонка высшей степени. Вот он, мразь, стоит, насупил глазки бычьи, надул глазки и сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне", — отчитывает в оскорбительной форме своего подчиненного Мизинцев.

Ранее сообщалось, что между президентом РФ Владимиром Путиным и российскими генералами возникли разногласия. По информации американских СМИ, военное руководство РФ предложило вывести войска из Херсона, чтобы сохранить личный состав и технику, однако Путин отверг это предложение.

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