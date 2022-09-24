Кадрові чистки: у Росії звільнили заступника міністра оборони генерала Булгакова

Натомість призначили на посаду генерал-полковника РФ Михайла Мізинцева, який керував штурмом Маріуполя. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, Мізинцева знають як "улюбленця" Путіна.

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У Міністерстві оборони Росії влаштували першу перестановку військових чиновників із кінця лютого цього року. Сьогодні, 24 вересня, стало відомо про звільнення заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова. Про це повідомляє Міноборони РФ у своєму Telegram.

В оборонному відомстві повідомили, що Булгакова позбавили посади через перехід на інше місце роботи, проте на яке саме, не уточнили.

Відомо, що Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил Росії, тобто, заступник міністра відповідав за тилове забезпечення російської армії. Наразі замість нього призначили генерал-полковника РФ Михайла Мізинцева.

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначений генерал-полковник Михайло Мізинцев. Раніше генерал-полковник М. Мізинцев обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про нового заступника міністра оборони

Новий заступник Сергія Шойгу 60-річний Мізинцев раніше очолював військову операцію у Сирії. В Україні він "прославився" тим, що керував штурмом та знищенням Маріуполя, за що, за даними деяких ЗМІ, став наближеним до президента Володимира Путіна.

Як повідомляв у своєму Telegram радник голови МВС Антон Геращенко, саме "улюбленець Путіна" Мізинцев віддавав накази завдавати ударів по пологових будинках, лікарнях та інших об'єктах, де ховалися мирні жителі Маріуполя.

У мережі опубліковано відео, із записом наради військових, де Мізинцев не соромиться у висловлюваннях і називає своїх підлеглих "ублюдками", "мерзотами" та "смердючими пиками".

"Ось ти подивися на це чудовисько, навіть жодного знаку відмінності. У нього не військова сорочка, у нього кофта-сволоченка, подонка вищого ступеня. Ось він, мерзота, стоїть, насупив бичачі очі, надув очі і зараз незадоволену фізіономію, пику смердючу показує мені", — вичитує в образливій формі свого підлеглого Мізинцев.

Раніше повідомлялося, що між президентом РФ Володимиром Путіним та російськими генералами виникли розбіжності. За інформацією американських ЗМІ, військове керівництво РФ запропонувало вивести війська з Херсона, щоб зберегти особовий склад та техніку, проте Путін відкинув цю пропозицію.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба з іронією прокоментував виступ в ООН свого російського колеги Сергія Лаврова. За словами українського дипломата, Лавров втік після свого виступу так само швидко, як і російська армія із Харківської області.