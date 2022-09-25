Стал богаче Адель: британец выиграл в лотерею более 170 млн фунтов

В истории лотереи это третий по величине суммы приз. Счастливчик теперь должен обратиться к организаторам и доказать, что он купил выигрышный билет.

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Житель Великобритании купил лотерейный билет EuroMillions, который оказался выигрышным. Британец получит приз свыше 171 млн фунтов. Об этом сообщает Sky News.

В национальной лотерее сообщили, что один британец выиграл приз в размере 171 815 297,80 фунтов стерлингов (почти 7 млрд гривен) — это третий по величине выигрыш в лотерее. Таким образом счастливец за одно мгновение стал богаче, чем певцы Harry Styles, состояние которых оценивают в 100 млн фунтов, и чем певица Адель, имеющая около 150 млн фунтов.

"Мы рады, что получили заявку на третью по величине победу в истории, и с нетерпением ждем возможности поддержать владельца билета и помочь ему начать наслаждаться своей действительно меняющей жизнь победой", — заявил представитель лотереи Энди Картер.

Отмечается, что победить вправе остаться анонимным и не разглашать о своем выигрыше. При этом для получения приза он должен предоставить подтверждение оплаты билета. Это уже шестой джекпот, который выигрывают в Великобритании.

Напомним, 10 августа врач из Великобритании выиграла в лотерею 1 млн фунтов, благодаря которым вылечилась от рака. Первые деньги она потратила на Apple Watch, а теперь задумывает над покупкой дома.

Ранее сообщалось, что неизвестный купил в США лотерейный билет и выиграл 1,34 млрд долларов. Это второй по величине приз в лотереи Mega Millions. Счастливчик может единоразово получить 730 млн или же в несколько платежей получить всю сумму за 29 лет.