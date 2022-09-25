Став багатшим за Адель: британець виграв у лотерею понад 170 млн фунтів

В історії лотереї це третій за величиною суми приз. Щасливчик тепер має звернутися до організаторів та довести, що він купив виграшний квиток.

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Житель Великобританії купив лотерейний квиток EuroMillions, який виявився виграшним. Британець отримає приз понад 171 млн. фунтів. Про це повідомляє Sky News.

У національній лотереї повідомили, що один британець виграв приз у розмірі 171 815 297,80 фунтів стерлінгів (майже 7 млрд. гривень) — це третій за величиною виграш у лотереї. Таким чином щасливець за одну мить став багатшим, ніж співак Harry Styles, статки якого оцінюють у 100 млн фунтів, і ніж співачка Адель, яка має близько 150 млн фунтів.

"Ми раді, що отримали заявку на третю за величиною перемогу в історії, і з нетерпінням чекаємо можливості підтримати власника квитка і допомогти йому почати насолоджуватися своєю перемогою, що дійсно змінює життя", — заявив представник лотереї Енді Картер.

Зазначається, що переможець має право залишитися анонімним і не розголошувати про свій виграш. При цьому для отримання призу він має надати підтвердження сплати квитка. Це вже шостий джекпот, який виграють у Великій Британії.

Нагадаємо, 10 серпня лікарка із Великобританії виграла у лотерею 1 млн фунтів, завдяки яким вилікувалась від раку. Перші гроші вона витратила на Apple Watch, а тепер замислюється над покупкою будинку.

Раніше повідомлялося, що невідомий купив у США лотерейний квиток і виграв 1,34 млрд доларів. Це другий за величиною приз у лотереї Mega Millions. Щасливчик може одноразово отримати 730 млн або кілька платежів отримати всю суму за 29 років.