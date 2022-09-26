"Пусть думают": Лукашенко заявил, что будущее Европы – вместе с Беларусью и РФ

Президент РБ снова прибыл в Россию на переговоры с Путиным. Во время встречи в Сочи он подчеркнул, что Минск и Москва не будут терпеть унижения со стороны Запада.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что будущее Европы –– вместе с Россию и Беларусью. Об этом он заявил в рамках очередной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Сочи, передает белорусское агентство "Белта".

"Европа, если она отшумела (я про тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо", –– подчеркнул лидер РБ.

По его словам, в европейских странах есть то, что Россия и Беларусь могут покупать. Но для этого западные страны должны "принимать ответственные решения".

"Не хотят –– не надо", –– резюмировал Лукашенко.

На встрече с Путиным он заявил, что Москва и Минск не будут терпеть унижения со стороны Запада.

По словам Лукашенко, жители РФ и Беларуси будут летать на своих самолетах и ездить на своих автомобилях.

Глава РБ также посоветовал Путину не переживать о том, что россияне бегут от мобилизации.

"Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали", –– подчеркнул он.

Лукашенко уточнил, что мобилизационный ресурс у РФ –– 25 миллионов человек. И если даже убегут 50 тысяч, то это ни на что не повлияет.

"В этом ничего плохого нет. У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были?" –– прокомментировал белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается проводить мобилизацию и ввязываться в полномасштабную войну России с Украиной. При этом он пообещал реакцию на возможные угрозы и попытки совершения терактов в стране.

Напомним, сразу после объявления частичной мобилизации в России в Москве прошли российско-белорусские консультации по безопасности.