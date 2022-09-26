"Нехай думають": Лукашенко заявив, що майбутнє Європи – разом із Білоруссю та РФ

Президент РБ знову прибув до Росії на переговори з Путіним. Під час зустрічі в Сочі він наголосив, що Мінськ і Москва не терпітимуть приниження з боку Заходу.

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Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вважає, що майбутнє Європи — разом із Росією та Білоруссю. Про це він заявив у рамках чергової зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на переговорах у Сочі, повідомляє білоруське агентство "БЕЛТА".

"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не говорю), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом з нами. Разом з Росією, де є все, що їм треба", –– наголосив лідер РБ.

За його словами, у європейських країнах є те, що Росія та Білорусь можуть купувати. Але для цього західні країни мають "ухвалювати відповідальні рішення".

"Не хочуть — не треба", — резюмував Лукашенко.

На зустрічі з Путіним він заявив, що Москва і Мінськ не терпітимуть приниження з боку Заходу.

За словами Лукашенка, жителі РФ та Білорусі літатимуть на своїх літаках і їздитимуть на своїх автомобілях.

Глава РБ також порадив Путіну не перейматися тим, що росіяни тікають від мобілізації.

"Нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, а я особливо не переживав, коли у 2020 році кілька тисяч виїхали", – наголосив він.

Лукашенко уточнив, що мобілізаційний ресурс у РФ — 25 мільйонів осіб. І якщо навіть втечуть 50 тисяч, це ні на що не вплине.

"У цьому нічого поганого немає. У нас мобілізацією лякають, тут хтось побіг за кордон. А якби вони тут залишилися, вони що, нашими людьми були б?" –– прокоментував білоруський президент.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається проводити мобілізацію та вплутуватися у повномасштабну війну Росії з Україною. При цьому він пообіцяв реакцію на можливі погрози та спроби вчинення терактів у країні.

Нагадаємо, відразу після оголошення часткової мобілізації в Росії в Москві пройшли російсько-білоруські консультації з безпеки.