"Порядок денний Лукашенка": у Москві розпочалися російсько-білоруські консультації з безпеки

Зустріч відбувається за участю заступників секретарів Рад безпеки двох держав. Український журналіст Цаплієнко вважає, що Путін таким чином "мобілізував" главу Білорусі.

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Сьогодні, 21 вересня, у Москві розпочалися російсько-білоруські консультації з безпеки. Про це повідомляє агентство "РІА Новини" з посиланням на заяву пресслужби апарату Ради безпеки РФ.

Як стало відомо, зустріч проводять заступник секретаря Ради безпеки Росії Рашид Нургалієв і заступник державного секретаря Ради безпеки Республіки Білорусь Олександр Неверовський. Крім цього, у консультаціях беруть участь представники різних міністерств і відомств із двох сторін.

Жодних подробиць про зустріч і домовленості держав у сфері "безпеки" поки не повідомляється.

Як вважає український журналіст Андрій Цаплієнко, це свідчить про те, що президент РБ Олександр Лукашенко також отримав "повістку" від глави РФ Володимира Путіна.

"Фактично вусатий диктатор теж отримав повістку від Путіна і зараз напружено думає, як відпетляти від мобілізації", — прокоментував Цаплієнко російсько-білоруські консультації.

Крім цього, сьогодні в Москві також відбувається робоча зустріч держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича із секретарем російської Ради безпеки Миколою Патрушевим.

"Подібні заходи відбуваються щороку, охоплюють максимально широку повістку у сфері безпеки та націлені на всебічне зміцнення стратегічного партнерства Білорусі та Росії", — розповіли в держсекретаріаті Ради безпеки Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін виступив із низкою резонансних заяв. Зокрема, глава держави-агресора оголосив часткову мобілізацію в Росії. Як пояснив російський міністр оборони Сергій Шойгу, вона насамперед торкнеться військовослужбовців запасу, а також тих, хто вже має досвід бойових дій.

Також учора ми писали про те, що глава РБ Олександр Лукашенко доручив готувати Білорусь до влєнного часу. Білоруський лідер стверджує, що в Україні створюють полки, які готові повалити владу в Білорусі та приєднати її до блоку НАТО.