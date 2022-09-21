"Повестка Лукашенко": в Москве начались российско-белорусские консультации по безопасности

Встреча проходит с участием заместителей секретарей Совбезов двух государств. Украинский журналист Цаплиенко считает, что Путин таким образом "мобилизовал" главу Беларуси.

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Сегодня, 21 сентября, в Москве начались российско-белорусские консультации по безопасности. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Как стало известно, встречу проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский. Кроме этого, в консультациях принимают участие представители различных министерств и ведомств с двух сторон.

Никаких подробностей о встрече и договоренностях государств в сфере "безопасности" пока не сообщается.

Как считает украинский журналист Андрей Цаплиенко, это свидетельствует о том, что президент РБ Александр Лукашенко также получил "повестку" от главы РФ Владимира Путина.

"Фактически усатый диктатор тоже получил повестку от Путина и сейчас напряженно думает, как отпетлять от мобилизации", – прокомментировал Цаплиенко российско-белорусские консультации.

Помимо этого, сегодня в Москве также проходит рабочая встреча госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

"Подобные мероприятия проходят ежегодно, охватывают максимально широкую повестку в сфере безопасности и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России", – рассказали в госсекретариате Совета безопасности Беларуси.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин выступил с рядом резонансных заявлений. В частности, глава страны-агрессора объявил частичную мобилизацию в России. Как объяснил российский министр обороны Сергей Шойгу, она, в первую очередь, коснется военнослужащих запаса, а также тех, кто уже имеет опыт боевых действий.

Также вчера мы писали о том, что глава РБ Александр Лукашенко поручил готовить Беларусь к военному времени. Белорусский лидер утверждает, что в Украине создаются полки, которые готовы свергнуть власть в Беларуси и присоединить ее к блоку НАТО.