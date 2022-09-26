На руку Путину: чего ожидать от нового премьер-министра Италии, — СМИ

Политологи считают, что Путин может предложить новому премьеру более низкие цены на энергоносители, и таким образом попытаться ослабить антироссийскую риторику в Европе.

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По данным экзит-поллов, результаты парламентских выборов в Италии показывают, что новым премьер-министром станет лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Комментируя это событие, научный сотрудник итальянского Института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Тафуро в интервью изданию Newsweek заявила, что приход к власти Мелони — это лучший результат, на который мог рассчитывать Кремль.

По мнению эксперта, Россия долго считала Италию одной из наиболее дружественных стран в среде Евросоюза, преимущественно из-за того, что Рим долго играл роль посредника в делах, касающихся поставок энергоносителей. Конечно, при прежнем премьере Марио Драги, это было не столь очевидно, однако с приходом Мелони правительство Италии может пойти на множество компромиссов с Москвой.

"Учитывая нынешнюю политическую обстановку, это лучший результат, на который мог рассчитывать Кремль. Путин видит это и считает Мелони лучшим вариантом в рамках плохих политических отношений с Италией по двум причинам", — сказала Тафуро.

Во-первых, с точки зрения российского президента Мелони себя позиционирует как "защитница итальянских интересов", которые якобы страдают из-за усталости от войны в Украине, и вызванного ею скачка цен на энергоносители.

Во-вторых, политические партнеры нового премьера в лице Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини менее агрессивны в антироссийской критике, а по мнению некоторых политологов, с Путиным их даже связывают давние дружеские отношения. Впрочем оба политика "открестились" от главы Кремля, как только он отдал приказ о вторжении в Украину.

Тем не менее, как полагает профессор политологии из Университета Нью-Гэмпшира Лоуренс Рирдон, если новый премьер Италии не сможет убедить Брюссель снизить экономические амбиции до конца года, Путин попытается обострить ситуацию и внести раскол в ЕС, предложив Мелони более дешевые цены на энергоносители.

Кроме того Путин может сыграть на противостоянии блока Мелони и ее оппонентов из Демократической партии, которая занимает откровенно антироссийскую позицию.

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По словам бывшего сотрудника отдела планирования политики госсекретаря США Майкла Киммиджа, даже если Кремль не будет искать союзника в лице Мелони, борьба "Братьев Италии" и демократов даст Путину некоторые преимущества, поскольку он сможет интерпретировать ее победу как "наступление нового века в Европе", где поддержка Украины ослабевает.

Однако Киммидж отметил, что триумф Мелони в Италии не обязательно будет означать, что куда идет Италия, туда идет и вся Европа. Поэтому Путину может не хватить политических очков, чтобы вбить клин между Европой и США, либо чтобы продвинуть Украину к урегулированию на российских условиях.

Ранее сообщалось, что в связи с растущими ценами на энергоносители в Европе пытаются экономить. В офисах отключают термостаты, магазины приглушают свет, чтобы не допустить отключений электроэнергии, а некоторые европейцы уменьшают время душа до 5 минут.