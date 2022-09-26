На руку Путіну: чого чекати від нового прем'єр-міністра Італії, — ЗМІ

Політологи вважають, що Путін може запропонувати новій прем'єрці нижчі ціни на енергоносії і таким чином спробувати послабити антиросійську риторику в Європі.

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За даними екзит-полів, результати парламентських виборів в Італії показують, що новим прем'єр-міністром стане лідер партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні. Коментуючи цю подію, науковий співробітник італійського Інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI) Елеонора Тафуро в інтерв'ю виданню Newsweek заявила, що прихід до влади Мелоні — це найкращий результат, на який міг розраховувати Кремль.

На думку експерта, Росія довго вважала Італію однією з найбільш дружніх країн серед Євросоюзу, переважно через те, що Рим довго грав роль посередника у справах, що стосуються постачання енергоносіїв. Звичайно, за колишнього прем'єра Маріо Драгі, це було не настільки очевидно, проте з приходом Мелоні уряд Італії може піти на безліч компромісів із Москвою.

"З огляду на нинішню політичну обстановку, це найкращий результат, на який міг розраховувати Кремль. Путін бачить це і вважає Мелоні найкращим варіантом у межах поганих політичних відносин з Італією з двох причин", — сказала Тафуро.

По-перше, з погляду російського президента Мелоні себе позиціонує як "захисниця італійських інтересів", які нібито страждають через втому від війни в Україні, і спричинений нею стрибок цін на енергоносії.

По-друге, політичні партнери нового прем'єра в особі Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні менш агресивні в антиросійській критиці, а на думку деяких політологів, з Путіним їх навіть пов'язують давні дружні стосунки. Втім обидва політики "відхрестилися" від глави Кремля, як тільки він віддав наказ про вторгнення в Україну.

Проте, як вважає професор політології з Університету Нью-Гемпшира Лоуренс Рірдон, якщо новий прем'єр Італії не зможе переконати Брюссель знизити економічні амбіції до кінця року, Путін спробує загострити ситуацію та внести розкол у ЄС, запропонувавши Мелоні дешевші ціни на енергоносії.

Крім того, Путін може зіграти на протистоянні блоку Мелоні та її опонентів з Демократичної партії, яка займає відверто антиросійську позицію.

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За словами колишнього співробітника відділу планування політики держсекретаря США Майкла Кімміджа, навіть якщо Кремль не шукатиме союзника в особі Мелоні, боротьба "Братів Італії" та демократів дасть Путіну деякі переваги, оскільки він зможе інтерпретувати її перемогу як "настання нового століття в Європі", де підтримка України слабшає.

Однак Кіммідж зазначив, що тріумф Мелоні в Італії не обов'язково означатиме, що куди йде Італія, туди йде і вся Європа. Тому Путіну може не вистачити політичних очок, щоб увігнати клин між Європою та США, або просунути Україну до врегулювання на російських умовах.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії в Європі намагаються заощаджувати. В офісах відключають термостати, магазини приглушують світло, щоб не допустити відключення електроенергії, а деякі європейці зменшують час душу до 5 хвилин.