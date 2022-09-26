Китай на границе с Россией установил ограждения и колючую проволоку (фото)

Специальные ограждения могли установить с целью предотвращения попыток прорыва госграницы россиянами.

Related video

В китайском городском округе Хэйхэ, который граничит с Российской Федерацией, у моста вдоль реки Амур установили ограждения и колючую проволоку. Об этом пишет местное издание Biang.

По данным журналистов, телевидение Хэйхэ транслировало интервью с руководителем Управления водного хозяйства Народного правительства города Ян Чжаньхуном, в ходе которого продемонстрировали установленные ограждения у моста вдоль реки Амур.

Издание отмечает, что колючей проволоки до введения моста в эксплуатацию не было. В связи с этим, как предполагают журналисты, специальные ограждения могли установить с целью предотвращения возможных попыток нарушения государственной границы со стороны России.

Во время общения с представителями телевидения Ян Чжаньхун сообщил, что водное хозяйство завершило установку противопаводковых сооружений в районе деревни Чанфацунь, которая расположена в районе автомобильного моста через реку Амур. По словам китайского чиновника, возведение ограждений проспонсировали за счет инвестиций.

Помимо этого, рядом с мостом со стороны Китая на укрепительной дамбе установили систему водных щитов, позволяющих контролировать уровень воды в реке в случае паводка.

Стоит отметить, что городской округ Хэйхэ расположен на берегу реки Амур — напротив российского города Благовещенска. С территорией Российской Федерации Китай связан регулярным речным сообщением и автомобильным мостом.

[ + – ] Китай на границе с Россией установил ограждения и колючую проволоку [ + – ] Китай на границе с Россией установил ограждения и колючую проволоку

Напомним, несколькими днями ранее в тайваньских СМИ появилась информация о государственном перевороте в Китае, в ходе которого председатель Компартии КНР Си Цзиньпин якобы был арестован и помещен под домашний арест. Журналисты утверждали, что власть в коммунистической Поднебесной мог захватить бывший генеральный секретарь партии Ху Цзиньтао.

Также сообщалось, что армия Китая хочет установить военный контроль над Тайванем к 2027 году.