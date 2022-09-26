Китай на кордоні з Росією встановив огорожі та колючий дріт (фото)

Спеціальні огорожі могли встановити з метою запобігання спробам прориву держкордону росіянами.

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У китайському міському окрузі Хейхе, який межує з Російською Федерацією, біля мосту вздовж річки Амур встановили огорожі та колючий дріт. Про це пише місцеве видання Biang.

За даними журналістів, телебачення Хейхе транслювало інтерв'ю з керівником Управління водного господарства Народного уряду міста Ян Чжаньхуном, під час якого продемонстрували встановлені огорожі біля мосту вздовж річки Амур.

Видання зазначає, що колючого дроту до введення моста в експлуатацію не було. У зв'язку з цим, як припускають журналісти, спеціальні огорожі могли встановити з метою запобігання можливим спробам порушення державного кордону з боку Росії.

Під час спілкування з представниками телебачення Ян Чжаньхун повідомив, що водне господарство завершило встановлення протипаводкових споруд у районі села Чанфацунь, яке розташоване в районі автомобільного мосту через річку Амур. За словами китайського чиновника, зведення огорож проспонсували за рахунок інвестицій.

Крім цього, разом із мостом з боку Китаю на укріплювальній греблі встановили систему водних щитів, що дозволяють контролювати рівень води в річці у разі паводку.

Міський округ Хейхе розташований на березі річки Амур — навпроти російського міста Благовіщенська. З територією Російської Федерації Китай пов'язаний регулярним річковим сполученням та автомобільним мостом.

[ + – ] Китай на кордоні з Росією встановив огородження та колючий дріт [ + – ] Китай на кордоні з Росією встановив огорожі та колючий дріт

Нагадаємо, декількома днями раніше в тайванських ЗМІ з'явилася інформація про державний переворот у Китаї, під час якого голова Компартії КНР Сі Цзіньпін нібито був заарештований і поміщений під домашній арешт. Журналісти стверджували, що владу у комуністичній Піднебесній міг захопити колишній генеральний секретар партії Ху Цзіньтао.

Також повідомлялося, що армія Китаю хоче встановити військовий контроль над Тайванем до 2027 року.