"Сейчас все поедем домой": расстрелявший военкома россиянин рассказал о своих мотивах

Стрелок задумал нападение после того, как на войне погиб его лучший друг и получил повестку брат.

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Устроивший стрельбу в Усть-Илимском военкомате житель Иркутской области 25-летний Руслан Зинин объяснил следователям, почему решил напасть на военкома. По его словам, он решил так поступить после того, как повестку в армию принесли его 21-летнему двоюродному брату. До этого Зинин был потрясен гибелью на войне в Украине своего лучшего 19-летнего друга, его убили в марте.

26 сентября Зинин вместе с мобилизованными пришел в военкомат. Очевидцы рассказали, что на входе в учреждение нет металлоискателя и документы у входящих не спрашивали: "Смотрели повестку, в журнале черканули — и проходи". Так Зинину удалось пронести внутрь обрез.

Поднявшись вместе со всеми в актовый зал, он стал слушать выступление военкома, полковника Александра Елисеева, Руслан Зинин вступил с ним в дискуссию, стал задавать вопросы о своем погибшем друге и, видимо, не получив вразумительных ответов, дважды выстрелил в полковника. По словам очевидцев, перед тем как открыть стрельбу, Зинин произнес: "Сейчас все поедем домой".

Парень пытался сбежать через пожарный выход, но он оказался закрытым. Замок удалось разбить выстрелом, но выйти из военкомата стрелку не удалось: у выхода его скрутили.

Сейчас полковник Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Зинину грозит до восьми лет заключения. Отметим, что по новым законам за уклонение от мобилизации грозит до 10 лет тюрьмы.

Пока неизвестно, получил ли сам Зинин повестку, по некоторым данным, его тоже намеревались мобилизовать. Мать стрелка утверждает, что повестка ему не приходила, но он был очень расстроен тем, что на войну забирают всех подряд, даже не служивших.

Напомним, Руслану Зинину намерены назначить психиатрическую экспертизу. После инцидента губернатор Иркутской области распорядился усилить меры безопасности в военкоматах региона.