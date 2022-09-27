"Зараз усі поїдемо додому": росіянин, який розстріляв військкома, розповів про свої мотиви

Стрілець задумав напад після того, як на війні загинув його найкращий друг і отримав повістку брат.

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Житель Іркутської області, який влаштував стрілянину в Усть-Ілімському військкоматі, 25-річний Руслан Зінін пояснив слідчим, чому вирішив напасти на військкома. За його словами, він вирішив так вчинити після того, як повістку в армію принесли його 21-річному двоюрідному братові. До цього Зінін був вражений загибеллю на війні в Україні свого найкращого 19-річного друга, якого вбили у березні.

26 вересня Зінін разом із мобілізованими прийшов у військкомат. Очевидці розповіли, що на вході до закладу немає металошукача й документи у тих, хто входить, не питали: "Дивилися повістку, у журналі черканули — і проходь". Так Зініну вдалося пронести усередину обріз.

Піднявшись разом з усіма в актову залу, він почав слухати виступ військкома, полковника Олександра Єлісєєва, Руслан Зінін вступив із ним у дискусію, почав ставити питання про свого загиблого друга і, мабуть, не отримавши зрозумілих відповідей, двічі вистрілив у полковника. За словами очевидців, перед тим як відкрити стрілянину, Зінін сказав: "Зараз усі поїдемо додому".

Хлопець намагався втекти через пожежний вихід, але той виявився закритим. Замок удалося розбити пострілом, але вийти з військкомату стрілку не вдалося: біля виходу його скрутили.

Наразі полковник Єлісєєв перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані. Зініну загрожує до восьми років ув'язнення. Зазначимо, що за новими законами за ухилення від мобілізації загрожує до 10 років ув'язнення.

Поки невідомо, чи сам Зінін отримав повістку, за деякими даними, його теж мали намір мобілізувати. Мати стрільця стверджує, що повістка йому не приходила, але він був дуже засмучений тим, що на війну забирають усіх підряд, хто навіть не служив.

Нагадаємо, Руслану Зініну мають намір призначити психіатричну експертизу. Після інциденту губернатор Іркутської області наказав посилити заходи безпеки у військкоматах регіону.