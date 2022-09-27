В Москве силовики избили и изнасиловали гантелей антивоенного активиста

Парню досталось за то, что он прочитал издевательское стихотворение про боевиков Донбасса.

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25 сентября в Москве Триумфальной площади прошли "антимобилизационные" "Маяковские чтения", в которых приняли участие молодые поэты. На следующий день полицейские ворвались в квартиру, в которой находились активисты Артем Камардин, Александра Попова и Александр Менюков. Адвоката силовики не пустили к активистам, заявив, что в квартире проводится оперативно-розыскное мероприятие "осмотр помещения", затем они задержали молодых людей и доставили их в отдел Следственного комитета по Тверскому району.

Там задержанных подвергли пыткам. Александре Поповой угрожали изнасилованием.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером", — рассказала девушка после того, как ее отпустили.

31-летнему поэту Артему Камардину повезло меньше. Силовики показали Поповой видео с изнасилованием парня гантелей. Адвокат Камардина Леонид Соловьев 27 сентября подтвердил эту информацию, отметив, что об изнасиловании ему рассказал сам пострадавший.

Поэту грозит тюрьма

Силовики также выбили из парня извинения за прочитанную им во время выступления на Триумфальной строчку из его стихотворения — цитату из популярной кричалки: "Слава Киевской Руси, Новороссия — соси". Видеозапись с извинениями опубликовали в пропагандистском телеграм-канале.

[ + – ] Силовики избили поэта, заставив его извиниться

На видео можно увидеть, что Камардина избили: на одежде видны следы крови, на лице — ссадины. Стоя на коленях со скованными руками, он пообещал никогда не читать стихотворение "Убей меня, ополченец!", в котором есть эта строчка и больше никогда не участвовать в любой политической деятельности.

Позже те же пропагандисты заявили, что медики не обнаружили следов изнасилования, а ушибы поэт мог получить из-за падения во время задержания. При этом они припомнили Камардину, что в 2011 году его судили за хранение 2,5 граммов гашиша.

Адвокат Соловьев сообщил, что в отношении Артема Камардина возбудили уголовное дело по ст. 282 ч.2 п. а Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения). Теперь ему грозит до шести лет заключения. Двое других задержанных проходят свидетелями по делу, однако им еще предстоит выплатить штраф за "дискредитацию российской армии".

Напомним, российское молодежное движение "Весна" призвало к акциям протеста против мобилизации, которую объявил президент РФ Владимир Путин.

Массовые протестные акции прошли в Дагестане. После них руководство республики приостановило действие указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации на войну против Украины.