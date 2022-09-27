У Москві силовики побили та зґвалтували гантелею антивоєнного активіста

Хлопцю дісталося за те, що він прочитав насмішкуватий вірш про бойовиків Донбасу.

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25 вересня у Москві на Тріумфальній площі пройшли "антимобілізаційні" "Маяковські читання", в яких взяли участь молоді поети. Наступного дня поліцейські увірвалися до квартири, в якій перебували активісти Артем Камардін, Олександра Попова та Олександр Менюков. Адвоката силовики не пустили до активістів, заявивши, що в квартирі проводиться оперативно-розшуковий захід "огляд приміщення", потім вони затримали молодих людей і доставили їх до відділку Слідчого комітету Тверського району.

Там затриманих катували. Олександрі Поповій погрожували зґвалтуванням.

"На мені дуже багато суперклею, тому що силовики приклеювали мені на суперклей стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штовхали, погрожували зґвалтуванням уп'ятьох", — розповіла дівчина після того, як її відпустили.

31-річному поетові Артему Камардіну пощастило менше. Силовики показали Поповому відео зі зґвалтуванням хлопця гантелею. Адвокат Камардіна Леонід Соловйов 27 вересня підтвердив цю інформацію, зазначивши, що про зґвалтування йому розповів потерпілий.

Поетові загрожує в'язниця

Силовики також вибили з хлопця вибачення за прочитаний ним під час виступу на Тріумфальній рядок із його вірша — цитату із популярної кричалки: "Слава Киевской Руси, Новороссия — соси". Відеозапис із вибаченнями опублікували у пропагандистському телеграм-каналі.

[ + – ] Силовики побили поета, змусивши його вибачитись

На відео можна побачити, що Камардіна побили: на одязі видно сліди крові, на обличчі садна. Стоячи на колінах зі скутими руками, він пообіцяв ніколи не читати вірш "Убей меня, ополченец!", в якому є цей рядок і більше ніколи не брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Пізніше ті ж пропагандисти заявили, що медики не зафіксували слідів зґвалтування, а забиті місця поет міг отримати через падіння під час затримання. При цьому вони пригадали Камардіну, що в 2011 році його судили за зберігання 2,5 г гашишу.

Адвокат Соловйов повідомив, що стосовно Артема Камардіна порушили кримінальну справу за ст. 282 ч.2 п. а Кримінального кодексу РФ (порушення ненависті чи ворожнечі із застосуванням насильства чи загрозою його застосування). Тепер йому загрожує до шести років ув'язнення. Двоє інших затриманих проходять свідками у справі, однак вони ще мають виплатити штраф за "дискредитацію російської армії".

Нагадаємо, російський молодіжний рух "Весна" закликав до акцій протесту проти мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін.

Масові акції протесту пройшли в Дагестані. Після них керівництво республіки призупинило дію указу президента РФ про оголошення часткової мобілізації на війну проти України.