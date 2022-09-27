Пришлось госпитализировать: в Великобритании чихуахуа едва не убил свою хозяйку (фото)

У собаки по кличке Белль неожиданно случился приступ сильной диареи, а часть фекалий попали Аманде Хоммо в рот пока та спала. Спустя несколько часов у женщины начались сильные судороги – врачам пришлось ставить ей капельницу.

Related video

В английском городе Бристоль собака породы чихуахуа случайно испражнилась в рот 51-летней Аманды Хоммо. Женщина попала в больницу, пишет таблоид Daily Mail.

Курьезный случай произошел, когда Аманда уснула. У чихуахуа по кличке Белль в это время случился приступ сильной диареи.

Часть экскрементов попала Аманде в рот, она сразу побежала в ванную, но в это время ее сын был в душе.

"Это было отвратительно, я несколько часов бегала как сумасшедшая — не могла избавиться от привкуса во рту", — призналась пострадавшая.

Женщина вызвала врачей, ей выписали обезболивающие от желудочных спазмов и посоветовали пить много воды, чтобы прогнать инфекцию. Спустя некоторое время она почувствовала себя хуже и снова вызвала докторов.

[ + – ] Лечение Аманды длилось 3 дня, ей давали электролиты и глюкозу.

Аманду доставили в Бристольский королевский лазарет и поставили капельницу. Специалисты диагностировали желудочно-кишечную инфекцию, которая попала в организм с собачьими фекалиями.

Наблюдение проходило 3 дня, больной давали электролиты и глюкозу.

"До того, как мне поставили капельницу, я не могла есть. Судороги были все хуже, я чувствовала их даже в ногах. Я была сильно обезвожена из-за болезни и диареи, мои почки сморщились до половины размера", — описала Аманда свое состояние.

Медики признались, что ранее никогда не сталкивались с подобными случаями. Белль отвезли к ветеринару, собаке выписали антибиотики от расстройства желудка.

Аманда Хоммо пообещала внимательнее относиться к позам, в которых она спит.

Напомним, что исследователи выяснили, насколько собаки преданны человеку. Минимум 14 тысяч лет назад эти животные являются верными спутниками людей.

Собаки сильно скучают за человеком. Когда хозяева возвращаются домой, они могут расплакаться от счастья.