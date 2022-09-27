Довелося госпіталізувати: у Великій Британії чихуахуа ледь не вбив свою господиню (фото)

У собаки на прізвисько Белль несподівано стався напад сильної діареї, а частина фекалій потрапили Аманді Хоммо в рот поки та спала. За кілька годин у жінки почалися сильні судоми — лікарям довелося ставити їй крапельницю.

Related video

В англійському місті Брістоль собака породи чихуахуа випадково випорожнилася у рот 51-річної Аманди Хоммо. Жінка потрапила до лікарні, пише таблоїд Daily Mail.

Курйозний випадок трапився, коли Аманда заснула. У чихуахуа на прізвисько Белль у цей час стався напад сильної діареї.

Частина екскрементів потрапила Аманді у рот, вона одразу побігла у ванну, але в цей час її син був у душі.

"Це було огидно, я кілька годин бігала як божевільна — не могла позбутися присмаку в роті", — зізналася постраждала.

Жінка викликала лікарів, їй виписали знеболювальні від шлункових спазмів та порадили пити багато води, щоб прогнати інфекцію. Через деякий час вона відчула себе гірше і знову викликала лікарів.

[ + – ] Лікування Аманди тривало 3 дні, їй давали електроліти та глюкозу.

Аманду доставили до Брістольського королівського лазарету і поставили крапельницю. Фахівці діагностували шлунково-кишкову інфекцію, яка потрапила в організм із собачими фекаліями.

Спостереження проходило 3 дні, хворий давали електроліти та глюкозу.

"До того, як мені поставили крапельницю, я не могла їсти. Судоми були все гірші, я відчувала їх навіть у ногах. Я була сильно зневоднена через хворобу та діарею, мої нирки зморщилися до половини розміру", — описала Аманда свій стан.

Медики зізналися, що раніше ніколи не стикалися з подібними випадками. Белль відвезли до ветеринара, собаці виписали антибіотики від розладу шлунка.

Аманда Хоммо пообіцяла уважніше ставитись до поз, у яких вона спить.

Нагадаємо, що дослідники з'ясували, наскільки собаки віддані людині. Щонайменше 14 тисяч років тому ці тварини є вірними супутниками людей.

Собаки дуже сумують за людиною. Коли господарі повертаються додому, ті можуть розплакатися від щастя.