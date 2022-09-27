Россияне из-за мобилизации платят по 25 тысяч фунтов за место в чартере, — The Guardian

Из-за угрозы призыва и отправки в Украину граждане готовы отдавать любые деньги, арендуя даже восьмиместные самолеты.

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Россияне после объявления частичной мобилизации платят от 20 до 25 тысяч фунтов стерлингов за место в частном самолете в надежде вылететь из страны. Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Журналисты отмечают, что спрос на места в частных самолетах на рейсы из России вырос в несколько раз после того, как президент страны Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Состоятельные граждане готовы отдавать любые деньги в надежде покинуть РФ.

The Guardian отмечает, что россияне в большей мере вылетают в Турцию, Азербайджан и Армению, которые придерживаются безвизового режима с Москвой. Пассажиры готовы отдать от 20 до 25 тысяч фунтов (790-985 тысяч гривен) за место в частном самолете. Стоимость аренды восьмиместного чартера после объявления частичной мобилизации колеблется от 80 до 140 тыс. фунтов (3,1-5,5 млн гривен).

"Ситуация сейчас абсолютно сумасшедшая. Ранее мы получали 50 запросов в день, сейчас их около 5000", — заявил в комментарии журналистам директор компании Your Charter Евгений Быков.

По его словам, из-за резкого спроса на авиаперелеты фирма начала фрахтовать более крупные коммерческие самолеты. Однако, как отмечает Быков, снизить цены на авиаперелеты и удовлетворить запросы пассажиров невозможно.

"Спрос увеличился в 50 раз. Все европейские фирмы, занимающиеся частными самолетами, ушли с рынка. Сейчас спрос превышает предложение, и цены выросли по сравнению с тем, что было 6 месяцев назад. Мы получаем совершенно новую клиентскую базу, как компании, так и людей, которые никогда раньше не летали частными рейсами. У многих остались лишние деньги, и они хотят улететь", — заявил глава частной авиакомпании FlightWay Эдуард Симонов.

Напомним, после объявления частичной мобилизации россияне массово пытаются выехать через государственную границу в Грузию. На пограничных пунктах разместили оперативную группу по призыву в ряды ВС РФ, которая вручает военнообязанным повестки для службы в армии.

Также сообщалось, что Кремль для исправления статистики боевых потерь будет призывать в ряды ВС РФ не только представителей малых этнических групп, но и интеллигенцию с гражданами среднего класса.