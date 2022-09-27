Росіяни через мобілізацію платять по 25 тисяч фунтів за місце у чартері, — The Guardian

Через загрозу призову та відправку в Україну громадяни готові віддавати будь-які гроші, орендуючи навіть восьмимісні літаки.

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Росіяни після оголошення часткової мобілізації платять від 20 до 25 тисяч фунтів стерлінгів за місце у приватному літаку, сподіваючись вилетіти з країни. Про це йдеться у матеріалі британського видання The Guardian.

Журналісти зазначають, що попит на місця у приватних літаках на рейси з Росії зріс у кілька разів після того, як президент країни Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Заможні громадяни готові віддавати будь-які гроші, сподіваючись залишити РФ.

The Guardian зазначає, що росіяни переважно вилітають до Туреччини, Азербайджану та Вірменії, які дотримуються безвізового режиму з Москвою. Пасажири готові віддати від 20 до 25 тисяч фунтів (790-985 тисяч гривень) за місце у приватному літаку. Вартість оренди восьмимісного чартера після оголошення часткової мобілізації коливається від 80 до 140 тис. фунтів (3,1-5,5 млн. гривень).

"Ситуація зараз абсолютно божевільна. Раніше ми отримували 50 запитів на день, зараз їх близько 5000", — заявив у коментарі журналістам директор компанії Your Charter Євген Биков.

За його словами, через різкий попит на авіаперельоти фірма почала фрахтувати більші комерційні літаки. Однак, як зазначає Биков, знизити ціни на авіаперельоти та задовольнити запити пасажирів неможливо.

"Попит збільшився в 50 разів. Всі європейські фірми, що займаються приватними літаками, пішли з ринку. Зараз попит перевищує пропозицію, і ціни зросли порівняно з тим, що було 6 місяців тому. Ми отримуємо абсолютно нову клієнтську базу, як компанії, так і людей, які ніколи раніше не літали приватними рейсами. У багатьох залишилися зайві гроші, і вони хочуть відлетіти", — заявив голова приватної авіакомпанії FlightWay Едуард Симонов.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації росіяни масово намагаються виїхати через державний кордон до Грузії. На прикордонних пунктах розмістили оперативну групу на призов до лав ЗС РФ, яка вручає військовозобов'язаним повістки для служби в армії.

Також повідомлялося, що Кремль для виправлення статистики бойових втрат призиватиме до лав ЗС РФ не лише представників малих етнічних груп, а й інтелігенцію з громадянами середнього класу.