МИД Польши и Болгарии призвали своих граждан немедленно выехать из России (фото)

Граждан, которые останутся в РФ, просят избегать мест массового скопления людей и проявлять бдительность.

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Министерства иностранных дел Польши и Болгарии призывают своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Российской Федерации. Об этом информируют пресс-службы дипломатических ведомств, передает Фокус.

В частности, МИД Польши советует своим гражданам воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Полякам, которые уже находятся на территории РФ, рекомендовано как можно быстрее выехать на родину.

Подобные предостережения дипломатическое ведомство аргументирует тем, что Россия, которая ведет полномасштабную войну против Украины, признала Польшу недружественным государством.

"Из-за значительного сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в России возможности оказания прямой консульской помощи польским гражданам весьма ограничены. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной. Мы рекомендуем польским гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, покинуть ее территорию наличными коммерческими и частными средствами", — говорится в сообщении польского дипведомства.

С аналогичными предостережениями выступило МИД Болгарии. Дипломаты из-за тяжелой ситуации в России призывают своих граждан в кротчайшие сроки вернуться на родину, используя имеющиеся в распоряжении транспортные средства.

"Советуем гражданам Болгарии, остающимся на территории РФ, проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации. В случае необходимости получения помощи, болгарские граждане могут обратиться в Посольство Республики Болгарии в Москве", — добавил МИД в своем обращении.

[ + – ] МИД Польши и Болгарии призвали своих граждан немедленно выехать из России

Стоит отметить, что после объявления в России частичной мобилизации Латвия привела свои войска в режим повышенной боевой готовности.

Также сообщалось, что соседняя с Россией Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы россиянам, которые бегут из своей страны после объявления частичной мобилизации.