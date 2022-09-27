МЗС Польщі та Болгарії закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії (фото)

Громадян, які залишаться в РФ, просять уникати місць масового скупчення людей і виявляти пильність.

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Міністерства закордонних справ Польщі та Болгарії закликають своїх громадян якнайшвидше залишити територію Російської Федерації. Про це інформують пресслужби дипломатичних відомств, повідомляє Фокус.

Зокрема МЗС Польщі радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Російської Федерації. Полякам, які вже знаходяться на території РФ, рекомендовано якнайшвидше виїхати на батьківщину.

Подібні застереження дипломатичне відомство аргументує тим, що Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, визнала Польщу недружньою державою.

"Через значне скорочення чисельності польського дипломатичного та консульського персоналу в Росії можливості надання прямої консульської допомоги польським громадянам дуже обмежені. У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися суттєво ускладненою або навіть неможливою. Ми рекомендуємо громадянам, які перебувають на території Російської Федерації, залишити її територію наявними комерційними та приватними засобами", — йдеться у повідомленні польського дипвідомства.

З аналогічними застереженнями виступило МЗС Болгарії. Дипломати через важку ситуацію в Росії закликають своїх громадян у найкоротші терміни повернутися на батьківщину, використовуючи транспортні засоби, які є в розпорядженні.

"Радимо громадянам Болгарії, що залишаються на території РФ, виявляти підвищену пильність, уникати місць скупчення великої кількості людей, водночас з належною увагою враховувати обставини та розвиток ситуації. У разі необхідності отримання допомоги, болгарські громадяни можуть звернутися до Посольства Республіки Болгарії в Москві", — додало МЗС у своєму зверненні.

[ + – ] МЗС Польщі та Болгарії закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії

Варто зазначити, що після оголошення в Росії часткової мобілізації Латвія привела свої війська у режим підвищеної бойової готовності.

Також повідомлялося, що сусідня з Росією Латвія відмовилася видавати гуманітарні візи росіянам, які тікають зі своєї країни після оголошення часткової мобілізації.