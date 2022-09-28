Бурно праздновали победу: футболистов аргентинского клуба чуть не раздавил мост (видео)

Спортсмены четыре часа отмечали переход в высший национальный дивизион. Они залезли на верхний этаж автобуса, чтобы прокатиться по Кордове, но веселье едва не обернулось трагедией.

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Игроки аргентинского клуба "Бельграно" бурно отмечали победу в чемпионате, но веселье чуть не обернулось трагедией. Историю футболистов описал британский таблоид The Sun.

Спортсмены 4 часа отмечали возвращение в высший эшелон — клуб перешел из второго в первый национальный дивизион после победы над командой "Браун Адроге" со счетом 3:2.

Возвращаясь с матча, футболисты залезли на верхний этаж автобуса. По пути на дороге их чуть не раздавил мост, который встретился на автостраде.

Автобус все же проехал под низким мостом. К счастью, спортсменам удалось пригнуться. Шокирующие кадры и видео сразу же стали вирусными в социальных сетях.

"Тот, кто проложил этот маршрут, должен быть уволен. Черт возьми, этого водителя нужно уволить, это было безумно близко. Надеюсь, никто не пострадал", — раскритиковали пользователи соцсетей.

По оценкам полиции, автобус сопровождали легковые автомобили, грузовики и мотоциклы. Футболисты ехали к кампусу 40 километров по основным улицам аргентинского города Кордова.

"Проехав всю кольцевую дорогу, сопровождающие остановились. Автобус выехал на проспект Сабаттини, чтобы добраться до Арко-де-Кордова, символических ворот в город", — пишет издание Futbol.yu.

Фокус ранее писсал, как аргентинский футболист Эдуардо Сальвио наехал на машине на бывшую супругу, девушка получила травму сустава и не может сгибать правую ногу.

Аргентина, по данным СМИ, выигрывает от войны Украины с Россией. В Буэнос-Айресе называют хорошей новостью увеличение цен на пшеницу, ведь страна является третьим по величине экспортером зерна в Америке.