Еда и нефть: как Аргентина и Бразилия выиграли от войны в Украине, — The Economist

Страны Южной Америки стали "резервуаром всего, в чем сейчас нуждается мир". Однако эксперты предрекают, что такой эффект продлится недолго.

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Пока во всем мире обсуждают масштабный продовольственный кризис, который может спровоцировать военная агрессия Российской Федерации, в некоторых странах Южной Америки считают войну в Украине хорошим шансом встать на ноги. Об этом рассказывает издание The Economist.

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Так, президент Бразилии Жаир Болсонару сказал, что кризис в Украине — это хорошая возможность для его страны.

Аналогичное мнение высказал и глава Аргентины Альберто Фернандес. По его мнению, Аргентина сейчас стала "резервуаром всего, в чем нуждается мир", а именно продовольствия и энергии.

Выросшие на 20% после российского вторжения в Украину цены на пшеницу стали хорошей новостью для Буэнос-Айреса, уточняет издание. На сегодняшний день Аргентина является третьим по величине экспортером зерна в Америке после США и Канады. А высокие цены не нефть приободрили Бразилию и Колумбию.

"Валюта в странах региона выросла в цене по отношению к доллару, что резко контрастирует с большей частью остального развивающегося мира", — объясняют журналисты.

В Мексике приток денег денег, полученных от экспорта нефти, помог частично компенсировать увеличение стоимости внутренних топливных субсидий. А правительство Перу снизило налог на потребление продуктов питания и энергии.

Однако, как считают экономисты, такой благотворный эффект для латиноамериканских стран не будет продолжительным. В МВФ прогнозируют, что в текущем году Латинская Америка будет расти медленнее, чем любая другая часть развивающегося мира, за исключением Восточной Европы.

"Дорогостоящая еда и энергия, хотя и полезны для экспортеров, но раздувают инфляцию", — подчеркивает издание.

Напомним, россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине. Представитель Евросоюза по зарубежным делам и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что это способствует развитию глобального продовольственного кризиса.

Ранее СМИ сообщили, что Турция обеспечит безопасность вывоза украинского зерна из Одесского порта.