Їжа та нафта: як Аргентина та Бразилія виграли від війни в Україні, — The Economist

Країни Південної Америки стали "резервуаром всього, чого зараз потребує світ". Проте експерти пророкують, що такий ефект триватиме недовго.

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Поки в усьому світі обговорюють масштабну продовольчу кризу, яку може спровокувати військова агресія Російської Федерації, у деяких країнах Південної Америки вважають війну в Україні чудовим шансом стати на ноги. Про це розповідає видання The Economist.

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Так, президент Бразилії Жаїр Болсонару сказав, що криза в Україні — це гарна нагода для його країни.

Аналогічну думку висловив голова Аргентини Альберто Фернандес. На його думку, Аргентина зараз стала "резервуаром всього, чого потребує світ", а саме продовольства та енергії.

Ціни на пшеницю, що виросли на 20% після російського вторгнення в Україну, стали гарною новиною для Буенос-Айреса, уточнює видання. На сьогодні Аргентина є третім за величиною експортером зерна в Америці після США та Канади. А високі ціни на нафту підбадьорили Бразилію та Колумбію.

"Валюта в країнах регіону виросла в ціні щодо долара, що різко контрастує з більшою частиною іншого світу, що розвивається", — пояснюють журналісти.

У Мексиці приплив грошей, отриманих від експорту нафти, допоміг частково компенсувати збільшення вартості внутрішніх паливних субсидій. А уряд Перу знизив податок на споживання продуктів харчування та енергії.

Однак, як вважають економісти, такий сприятливий ефект для латиноамериканських країн не буде тривалим. В МВФ прогнозують, що в поточному році Латинська Америка зростатиме повільніше, ніж будь-яка інша частина світу, що розвивається, за винятком Східної Європи.

"Дорога їжа та енергія, хоч і корисні для експортерів, але роздмухують інфляцію", — підкреслює видання.

Нагадаємо, росіяни знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. Представник Євросоюзу із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель наголосив, що це сприяє розвитку глобальної продовольчої кризи.

Раніше ЗМІ повідомили, що Туреччина гарантуватиме безпеку вивезення українського зерна з Одеського порту.