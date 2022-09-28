Бурхливо святкували перемогу: футболістів аргентинського клубу мало не розчавив міст (відео)

Спортсмени чотири години відзначали вихід до вищого національного дивізіону. Вони залізли на верхній поверх автобуса, щоб покататися Кордовою, але веселощі ледь не обернулися трагедією.

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Гравці аргентинського клубу "Бельграно" з міста Кордова бурхливо відзначали перемогу в чемпіонаті, але веселощі ледь не обернулися трагедією. Історію футболістів описав британський таблоїд The Sun.

Спортсмени 4 години відзначали повернення до вищого ешелону — клуб перейшов з другого до першого національного дивізіону після перемоги над командою "Браун Адроге" з рахунком 3:2.

Повертаючись із матчу, футболісти залізли на верхній поверх автобуса. Дорогою на дорозі їх мало не розчавив міст, який зустрівся на автостраді.

Автобус все ж таки проїхав під низьким мостом. На щастя, спортсменам вдалося пригнутися. Кадри та відео одразу ж стали вірусними у соціальних мережах.

"Той, хто проклав цей маршрут, має бути звільнений. Чорт забирай, цього водія треба звільнити, це було дуже близько. Сподіваюся, ніхто не постраждав", — розкритикували користувачі соцмереж.

За оцінками поліції, автобус супроводжували легкові автомобілі, вантажівки та мотоцикли. Футболісти їхали до кампусу 40 кілометрів головними вулицями аргентинського міста.

"Проїхавши всю кільцеву дорогу, супроводжуючі зупинилися. Автобус виїхав на проспект Сабаттіні, щоб дістатися Арко-де-Кордова, символічних воріт у місто", — пише видання Futbol.yu.

Фокус раніше писав, як аргентинський футболіст Едуардо Сильвіо наїхав машиною на колишню дружину, дівчина отримала травму суглоба і не може згинати праву ногу.

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