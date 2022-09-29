"Хаос недопустим": президент Ирана рассказал о смерти девушки, из-за которой начались протесты

По словам иранского президента, протестующие не должны нарушать общественный покой. При этом власти Ирана не собираются демонстрировать слабость перед протестующими гражданами.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что смерть девушки Махсы Амини, из-за которой в стране начались масштабные протесты, является трагедией. Об этом пишет издание Reuters.

По словам Раиси, все в Иране опечалены смертью девушки, которая была задержана местными силовиками за "неправильное ношение хиджаба". Затем девушка умерла. Правозащитники утверждают, что ее забили до смерти.

"Мы все опечалены этим трагическим инцидентом… Однако хаос недопустим", — сказал Раиси в интервью государственному телевидению Ирана.

По его словам, власти думают о безопасности народа, а потому нельзя позволять людям "нарушать общественный покой".

Издание пишет, что протесты в Иране продолжаются, несмотря на то, что стычки с силовиками становятся все более кровавыми. Так, иранцы продолжают протестовать, скандируя "Смерть диктатору".

Журналистам Reuters высокопоставленные иранский чиновник сообщил, что власти настроены решительно. Они не собираются демонстрировать слабость перед протестующими. Власти уже обвинили курдов в разжигании ненависти и подстрекательству к протестам.

Сообщается, что протесты поддержали не только студенты и преподаватели университетов, но и местные спортсмены, знаменитости и артисты.

Ранее Фокус сообщал, что во время протестов в Иране была задержана дочь экс-президента, а в стычках с силовиками погибли по меньшей мере 76 человек. Журналисты пишут, что к студенческим протестам начались присоединяться профессора местных университетов. Правозащитники утверждают, что власти блокируют в стране Интернет.

Еще напомним, что Иранские дроны-камикадзе комплектуют процессорами из США. В блоках управления полетом дронов Shahed-131 есть несколько плат с процессорами от американской компании Texas Instruments. Систему GPS-наведения аппарата тяжело подавить средствами РЭБ.