"Хаос неприпустимий": президент Ірану розповів про смерть дівчини, через яку почалися протести

За словами іранського президента, протестувальники не повинні порушувати громадського спокою. При цьому влада Ірану не збирається демонструвати слабкість перед громадянами, що протестують.

Related video

Президент Ірану Ебрахім Раїсі заявив, що смерть дівчини Махси Аміні, через яку в країні почалися масштабні протести, є трагедією. Про це пише видання Reuters.

За словами Раїсі, всі в Ірані засмучені смертю дівчини, яка була затримана місцевими силовиками за "неправильне носіння хіджабу". Потім дівчина померла. Правозахисники стверджують, що її забили на смерть.

"Ми всі засмучені цим трагічним інцидентом... Однак хаос неприпустимий", — сказав Раїсі в інтерв'ю державному телебаченню Ірану.

За його словами, влада думає про безпеку народу, а тому не можна дозволяти людям "порушувати громадський спокій".

Видання пише, що протести в Ірані продовжуються, попри те, що сутички з силовиками стають дедалі кривавішими. Так, іранці продовжують протестувати, скандуючи "Смерть диктатору".

Журналістам Reuters високопоставлений іранський чиновник повідомив, що влада налаштована рішуче. Вони не мають наміру демонструвати слабкість перед протестувальниками. Влада вже звинуватила курдів у розпалюванні ненависті та підбурювання до протестів.

Повідомляється, що протести підтримали не лише студенти та викладачі університетів, а й місцеві спортсмени, знаменитості та артисти.

Раніше Фокус повідомляв, що під час протестів в Ірані було затримано доньку експрезидента, а в сутичках із силовиками загинули щонайменше 76 людей. Журналісти пишуть, що до студентських протестів почали приєднуватись професори місцевих університетів. Правозахисники стверджують, що влада блокує в країні Інтернет.

Ще нагадаємо, що Іранські дрони-камікадзе комплектують процесорами із США. У блоках управління польотом дронів Shahed-131 є кілька плат із процесорами від американської компанії Texas Instruments. Систему GPS-наведення апарата важко придушити засобами РЕБ.