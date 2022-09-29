Москвич получил повестку и выдумал историю о трупе "хозяина квартиры", чтобы избежать призыва

Военнообязанные мужчины в РФ придумывают все новые лайфхаки, чтобы не ехать на войну. Далеко не все из них оказываются удачными.

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Москвич получил повестку из военкомата и решил избежать мобилизации, выдумав историю о смерти "хозяина квартиры". Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

37-летний мужчина по имени Александр (журналисты не называют фамилию россиянина) позвонил в полицию и стал рассказывать правоохранителям, что нашел в арендуемой им квартире труп собственника. Он не стал уточнить никаких деталей, сказал, что выкинет труп в реку и прервал телефонный разговор.

После этого наряд полиции приехал по адресу и выяснил, что никакого мертвого хозяина в квартире нет. Тем не менее Александр продолжал настаивать, что видит его труп. Правоохранители вызвали психиатрическую службу.

Задержанный мужчина все–таки признался, что придумал эту историю, чтобы избежать мобилизации в армию.

Напомним, в Госдуме заявили, что гражданам РФ, состоящим на воинском учете, запрещено покидать территорию страны. В частности, спикер российского парламента Вячеслав Володин подтвердил, что без разрешения военкомата российские резервисты не могут уезжать из дома во время мобилизации.

Ранее аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, что РФ свозит к границам Украины технику со всей страны. Ее готовят для мобилизованных солдат.