Москвич отримав повістку і вигадав історію про труп "господаря квартири", щоб уникнути призову

Військовозобов'язані чоловіки в РФ вигадують нові лайфхаки, щоб не їхати на війну. Далеко не всі з них виявляються вдалими.

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Москвич отримав повістку з військкомату та вирішив уникнути мобілізації, вигадавши історію про смерть "господаря квартири". Про це пише російський Telegram-канал Baza.

37-річний чоловік на ім'я Олександр (журналісти не називають прізвище росіянина) зателефонував у поліцію і почав розповідати правоохоронцям, що знайшов у квартирі, яка орендується ним, труп власника. Він не уточнив жодних деталей, сказав, що викине труп у річку та перервав телефонну розмову.

Після цього наряд поліції приїхав за адресою і з'ясував, що жодного мертвого господаря у квартирі немає. Проте Олександр продовжував наполягати, що бачить його труп. Правоохоронці викликали психіатричну службу.

Затриманий чоловік усе ж зізнався, що вигадав цю історію, аби уникнути мобілізації в армію.

Нагадаємо, у Держдумі заявили, що громадянам РФ, які перебувають на військовому обліку, заборонено покидати територію країни. Зокрема, речник російського парламенту В'ячеслав Володін підтвердив, що без дозволу військкомату російські резервісти не можуть їхати з дому під час мобілізації.

Раніше аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів, що РФ звозить до кордонів України техніку з усієї країни. Її готують для мобілізованих солдат.