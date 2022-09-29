Санитарные ограничения: Путин не явился на встречу глав разведок стран СНГ (видео)

Президент РФ встретился с главами разведслужб в видеорежиме. Во время беседы Владимир Путин обвинял коллективный Запад в создании проблем и кризисов.

Related video

Страны Запада проводят политику "диктата" во всех сферах, создавая новые проблемы и кризисы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ, которую транслировали российские телеканалы.

Встреча проходила в видеорежиме. Российский президент объяснил такой формат встречи сохраняющимися санитарными нормами.

"Рассчитывал, что увидимся с вами, что называется, вживую, пообщаемся поплотнее. К сожалению, ограничения санитарные до сих пор сохраняются. Я в любом случае приветствую всех руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, собравшихся в Москве", — отметил он.

"Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах — от международных отношений и экономики до культуры и спорта — коллективный Запад создает новые и новые проблемы… Не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития", — указал он.

"Формируется более справедливый мир"

По мнению Владимира Путина, прямо сейчас формируется более справедливый мир. Процесс сопровождается "лежащими на поверхности проблемами".

"Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", — объяснил он.

Новые конфликты в СНГ

Страны Запада, по словам Путина, разрабатывают новые сценарии разжигания конфликтов в СНГ.

"Нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это — результаты развала Советского Союза, это все понятно", — заметил он.

Региону СНГ, как подчеркнул глава страны-агрессора, стоит постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы установить "прочный заслон" возможным вызовам.

"Следуя своим целям наши геополитические противники готовы подставить под удар всех, кого угодно. Любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню", — заключил он.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена призывают президентов Китая и Индии повлиять на Путина, чтобы он не использовал ядерное оружие.

Фокус ранее писал, что у РФ есть 5 977 ядерных боеголовок для стратегических сил, а у США — 5 428. Москва и Вашингтон обладают крупным запасом тактического ядерного оружия.